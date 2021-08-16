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外國人到「台灣7-11」覺得怪！半年後得知真相　店員笑了

▲在台灣，超商是在路上很常見的店家，一條路上可能就有三四間一樣的超商。（圖/7-11淡欣門市粉專）
▲在台灣，超商是在路上很常見的店家，一條路上可能就有三四間一樣的超商。（圖/7-11淡欣門市粉專）

編輯中心/綜合報導

2021-08-16 13:51:05

在台灣，超商是在路上很常見的店家，一條路上可能就有三四間一樣的超商，密度非常高且很便利，成為現在人們不可或缺的店家之一，而不少國家的旅客來到台灣後，也能體會到這特殊的文化。近日，就有一名外國人表示，自己去台灣7-11時後總覺得奇怪，直到半年之後他才得知真相，引發熱議。

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一名來自挪威，目前定居在台灣的男子在抖音貼出影片表示「我第一次去7-11的時候是早上10點，店員熱情的跟我說Good Morning，我也向她回應；接著第二次去7-11的時候是早上11點，店員依舊熱情的說Good Morning，我再度向她回應；結果我第三次去7-11的時候是晚上9點，店員還是說Good Morning.....」。

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▲一名來自挪威，目前在台灣定居的外國男子去台灣7-11，表示店員一直說「Good Morning」，沒想到半年後他得知真相超尷尬。（圖/翻攝抖音＠boylamont）
「正當我要回應店員Good Morning的時候，突然覺得怪怪的，現在是晚上了呀？直到搬來台灣半年，我才發現....台灣7-11店員根本沒有講Good Morning，他們是說『歡迎光臨』，我真是太丟臉了」。

貼文一出，網友紛紛回應「笑死，很多外國人真的以為是Good Morning」、「我也有遇過外國人晚上來，跟我說Good MorningXD太好笑」、「原來這句話很像外國的Good Morning....」、「因為店員前面兩個字念很快，臨都會拉長音，才會有Good Morning的錯覺」、「太有趣了，台灣歡迎你唷！」、「不會丟臉啦，很可愛哈哈，歡迎光臨台灣www」（編輯：張嘉哲）

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