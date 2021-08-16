外國人到「台灣7-11」覺得怪！半年後得知真相　店員笑了

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結果我第三次去7-11的時候是晚上9點，店員還是說Good Morning.....」。

▲一名來自挪威，目前在台灣定居的外國男子去台灣7-11，表示店員一直說「Good Morning」，沒想到半年後他得知真相超尷尬。（圖/翻攝抖音＠boylamont）

他們是說『歡迎光臨』