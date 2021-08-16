男買兩個便當等15分鐘氣炸！「真實原因」曝光 網全戰翻
每當到了用餐的尖峰時段，餐飲業者就會忙得不可開交，不過凡事都有先來後到，業者基本上都會秉持著照點餐順序出餐的原則，這個看似很合理的舉動，不料卻遭到網友的抱怨，直呼自己買兩個便當就要等15分鐘，就因為前面的人訂了50個便當，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-16 14:19:32
一位網友今（16）日在臉書社團《爆廢公社公開版》發文寫道，「我只要兩個便當，要等他前面的50個包完（等了近15分鐘），現場只有我一個，這樣合理嗎？」，隨後他也補充說明，「我完全不知道前面有這麼多便當要等」，而且原PO也已經付了錢，不能改買別家。
這篇貼文也引起網友的熱議，有些人覺得「合理不合情，但我會先給兩個便當」、「不合理，趕快換間，你不會那麼笨還在那等吧」、「不會做生意」、「頭腦是活的，是我會分流」、「沒有什麼合不合理，單純店家腦筋死死的」、「可以先問一下等待的時間」、「我覺得如果沒有要先給現場客人，也必需告知要等候多久時間」。
另外一派網友則認為，「沒問題，先訂的先處理，」、「有先給你是對你特別好，沒先給也只是剛剛好」、「才15分就等不了」、「合理，但店家不知變通也是事實」、「排隊啦！管你要幾個，別人的時間也很寶貴，觀念真的要改一下」、「個人覺得滿合理的 ，如果每個人都這樣，我看50個可能包到過年都還包不完」；也有同業的人員出來緩頰，「我開便當店的，有時候會先給現場客人，但是若已經快來不及送出去了，真的是很歹勢！但也告知客人來不及給，要做完外送才能做他的，看他能等嗎？」。（實習編輯：王麗雯）