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面臨疫苗空窗期　侯友宜盼：政府要快速想辦法進口

▲新北市長侯友宜強調，疫苗是防疫最重要的一個關卡，疫苗的覆蓋率現在只達40%，希望能夠快速衝到群體免疫力的60%以上。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜強調，疫苗是防疫最重要的一個關卡，疫苗的覆蓋率現在只達40%，希望能夠快速衝到群體免疫力的60%以上。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-16 14:14:46

台灣面臨疫苗的空窗期，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日卻點名新北市施打效率高，「建議少開一點接種站」；對此，新北市長侯友宜認為，追根究柢就是一句話，「疫苗不夠、疫苗不足」。

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侯友宜今（16）日視察安坑輕軌安心橋軌道工程受訪表示，追根究柢就是一句話，「疫苗不夠、疫苗不足」，面對國內的疫情，仍要非常謹慎的面對，疫苗是防疫最重要的一個關卡，疫苗的覆蓋率現在只達40%，希望能夠快速衝到群體免疫力的60%以上；疫苗的接種如有空窗期，就會讓整個群體的保護力降低。

侯友宜指出，尤其在這個重要關鍵的時間點，我們要帶動振興經濟，讓經濟快速復甦，所以要發振興券、要用消費型態帶動經濟，甚至包括9月份要開學，輝瑞、BNT疫苗要打12到18歲的這些孩子們；疫苗接種的空窗期，在振興經濟的經濟復甦上、受到更嚴峻的挑戰。

侯友宜反問，民眾們要不要去旅遊？到餐廳？吃小吃？在這衝擊下，如果疫苗的覆蓋率不能快速達到60%，國內疫情的風險會越來越高，在採取開放的過程中，疫苗接種的速度更要快，涵蓋率更要高；這10天當中，國內的疫苗不足，政府一定要快速的想辦法，讓疫苗能夠快速的進口，讓國人多一項選擇。

侯友宜說，盼國人的疫苗自願接種率大幅提升，尤其年輕的朋友、還有即將開學的孩子們已等很久；要好好的去省思，希望疫苗的空窗期都不要有，一個接一個，快速、穩定、安全的接種下去，讓疫情能夠控制，讓經濟復甦、促進消費，「能夠隨著開放，而讓它能夠回到安全新型態的生活環境裡面。」


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