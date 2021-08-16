面臨疫苗空窗期　侯友宜盼：政府要快速想辦法進口

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜指出，尤其在這個重要關鍵的時間點，我們要帶動振興經濟，讓經濟快速復甦，所以要發振興券、要用消費型態帶動經濟，甚至包括9月份要開學，輝瑞、BNT疫苗要打12到18歲的這些孩子們；疫苗接種的空窗期，在振興經濟的經濟復甦上、受到更嚴峻的挑戰。
侯友宜反問，民眾們要不要去旅遊？到餐廳？吃小吃？在這衝擊下，如果疫苗的覆蓋率不能快速達到60%，國內疫情的風險會越來越高，在採取開放的過程中，疫苗接種的速度更要快，涵蓋率更要高；這10天當中，國內的疫苗不足，政府一定要快速的想辦法，讓疫苗能夠快速的進口，讓國人多一項選擇。
侯友宜說，盼國人的疫苗自願接種率大幅提升，尤其年輕的朋友、還有即將開學的孩子們已等很久；要好好的去省思，希望疫苗的空窗期都不要有，一個接一個，快速、穩定、安全的接種下去，讓疫情能夠控制，讓經濟復甦、促進消費，「能夠隨著開放，而讓它能夠回到安全新型態的生活環境裡面。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。