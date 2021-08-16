5歲童痛哭：不要吃爺爺！媽一旁愣住 禮儀師急解釋原因
具有作家和殯儀館接體員這兩個身份的「大師兄」，常常在他個人的臉書粉絲專頁《BigBrother大師兄》分享日常工作的趣事，而今（16）日分享的一則撿骨小故事，指出一名五歲女童在進行儀式的時候大喊「我不要吃爺爺」，其原因曝光後，讓網友全笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-08-16 15:43:45
BigBrother大師兄的文章寫著「家屬來撿骨的時候，我們都會請家屬拿筷子，夾一塊進骨灰罐。某天，一組家屬要進來撿骨，等到家屬都進來的時候，一個大概五歲小妹妹，她突然放聲大哭。」而小妹妹哭喊著「我不要吃爺爺，我不要吃爺爺」，這也讓女孩的媽媽驚問「妳幹嘛亂講話，沒有人要吃爺爺呀！」，接著小妹妹指著桌上的筷子說：「有筷子，就是要吃爺爺」，這個舉動也讓家屬們搖頭苦笑。
「其中一個家屬，跟我說『你們這樣用筷子，有時候對家屬觀感不太好捏，有沒有別的東西呀？』，我正要說話的時候，禮儀師跳出來了，他拿一張相片，給家屬看，表示『我們這家放在鐵盤拿筷子夾已經很好了，你看這是某家別的殯儀館，他們骨灰是放在鹽酥雞要倒進紙袋的那個鐵盤……』，相較之下，筷子和善多了。」
這篇貼文一出網友也歪樓，「鹹酥雞鐵盤感覺就要帶一碗白飯去」、「去骨大辣一份，謝謝」、「鹹酥雞的鐵盤……好像是ㄟ，我爸當初就是那種鐵盤，然後忘記是夾子還是筷子了」、「現在的人連撿骨都要在意觀感，應該問她有沒有自備餐具」、「鹹酥雞也太有畫面了」、「親眼看過鹽酥雞鐵盤，倒渣渣灰的時候真好用」。
不過也有網友好奇提問「火葬場及殯儀館應該很少人亂說話吧？」，也讓大師兄親自回覆「不好說，那時候禮儀師說別的地方是用鹽酥雞鐵盤時，一個家屬就說了句『那可以加辣嗎？』我親耳聽到不誇張！」笑翻所有網友。（實習編輯：王麗雯）