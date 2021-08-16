影／用「紙」做的辣炒年糕？台韓夫妻傳授爆紅韓式料理！
近期疫情期間，大家都足不出戶，在韓國定居的台韓夫婦YouTube頻道「LEELI這一家 대만누나 IN KOREA」也在居家防疫的期間，製作近期在韓國爆紅的創意DIY料理，用「紙」做出韓式道地辣炒年糕、酥脆療癒感炸海苔，製作方法超簡單，快來一起看看吧！
影像中心/綜合報導
2021-08-16 20:00:00
用「越南米紙」可以做成年糕聽起來非常新奇，但也有點難想像要怎麼製作，從影片中可以得知，其實只要將三張米紙分別浸濕後，相疊再捲起，就完成一條年糕了！除此之外也能在裡面包入自己喜歡的配料，讓口味更加豐富。
再來「LEELI這一家 」也分享製作，從韓國人氣綜藝節目《尹STAY》開始蔚為風潮的炸海苔，只要將浸濕的米紙貼在海苔，等待至乾後就可以油炸了。「LEELI這一家」一起製作的畫面，也讓網友紛紛留言「一起做料理看起來好玩又有趣」，女兒YOUJIN時而韓文、中文雙聲道切換也讓網友留言「從小就雙語頻道太可愛了」、「羨慕Youjin會講中文又會講韓文」。（實習編輯：邱咨妤）
▶感謝授權：LEELI這一家 대만누나 IN KOREA
完整影片：https://youtu.be/v0WyUKePgxo