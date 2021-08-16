COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／用「紙」做的辣炒年糕？台韓夫妻傳授爆紅韓式料理！

▲ 台韓夫妻分享韓國爆紅的創意料理，用「紙」做成的辣炒年糕！（圖／ LEELI這一家 대만누나 IN KOREA 授權）
▲ 台韓夫妻分享韓國爆紅的創意料理，用「紙」做成的辣炒年糕！（圖／ LEELI這一家 대만누나 IN KOREA 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-16 20:00:00

近期疫情期間，大家都足不出戶，在韓國定居的台韓夫婦YouTube頻道「LEELI這一家 대만누나 IN KOREA」也在居家防疫的期間，製作近期在韓國爆紅的創意DIY料理，用「紙」做出韓式道地辣炒年糕、酥脆療癒感炸海苔，製作方法超簡單，快來一起看看吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲
▲ 用越南米紙捲成創意年糕。（圖／ LEELI這一家 대만누나 IN KOREA 授權）


用「越南米紙」可以做成年糕聽起來非常新奇，但也有點難想像要怎麼製作，從影片中可以得知，其實只要將三張米紙分別浸濕後，相疊再捲起，就完成一條年糕了！除此之外也能在裡面包入自己喜歡的配料，讓口味更加豐富。


▲
▲ 把曬乾的海苔放入油鍋中炸酥。（圖／ LEELI這一家 대만누나 IN KOREA 授權）

再來「LEELI這一家 」也分享製作，從韓國人氣綜藝節目《尹STAY》開始蔚為風潮的炸海苔，只要將浸濕的米紙貼在海苔，等待至乾後就可以油炸了。「LEELI這一家」一起製作的畫面，也讓網友紛紛留言「一起做料理看起來好玩又有趣」，女兒YOUJIN時而韓文、中文雙聲道切換也讓網友留言「從小就雙語頻道太可愛了」、「羨慕Youjin會講中文又會講韓文」。（實習編輯：邱咨妤）

▲
▲ 用越南米紙做成的辣炒年糕，看起來相當可口。（圖／ LEELI這一家 대만누나 IN KOREA 授權）

▲
▲ 酥脆的創意韓式料理「炸海苔」。（圖／ LEELI這一家 대만누나 IN KOREA 授權）

▶感謝授權：LEELI這一家 대만누나 IN KOREA
完整影片：https://youtu.be/v0WyUKePgxo

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀