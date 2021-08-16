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新北+6都跟花蓮親友旅遊團有關　侯友宜：感染源釐清中

▲新北市長侯友宜表示，新北市今日新增6例的個案，其實都是同一個感染源，感染源還在釐清中。（圖／記者陳志仁攝，2021.08.16）
▲新北市長侯友宜表示，新北市今日新增6例的個案，其實都是同一個感染源，感染源還在釐清中。（圖／記者陳志仁攝，2021.08.16）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-16 16:43:54

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增8例的本土病例，個案分布為新北市6例、台北市及桃園市各1例；新北市長侯友宜表示，新北市今日新增6例的個案，其中5例是居家隔離陰轉陽，只有1例算是新增個案，其實都是同一個感染源，感染源還在釐清中。

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▲花蓮親友旅遊團關係圖。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲花蓮親友旅遊團關係圖。（圖／新北市政府衛生局提供）
侯友宜指出，這6例分布的區域為永和區3人，板橋區、蘆洲區、新莊區各1人，分別是家戶4人、職場1人及1人的感染源釐清中；新增案15969住在板橋區，因身體不適，購買快篩試劑居家快篩陽性，8月15日再到江翠篩檢站做PCR，結果為陽性，發現他曾跟親友到花蓮旅遊，8月7至9日跟新莊朋友及永和家屬同車、民宿同住及共食，因此都快速的匡列、居家隔離及採檢。

侯友宜說，經過採檢，案15967永和女婿、案15966女兒及案15970新莊朋友的PCR為陽性，因此立刻匡列職場同事，其中有一例的個案CT值達32，但不確定是否就是感染源，感染源還在釐清中；至於蘆洲區的案15971為案15970為職場同事，遭匡列接觸居家隔離，8月15日採檢PCR陽性，屬職場感染，另案15968為案15967的姪女，8月15日前往採檢PCR陽性，屬家戶感染。

▲新冠肺炎本土感染爆發，中央流行疫情指揮中心今（16）日公布再增8例本土，累計5月15日至今確診14477例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，中央流行疫情指揮中心今（16）日公布再增8例本土，累計5月15日至今確診14477例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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