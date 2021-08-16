新北+6都跟花蓮親友旅遊團有關　侯友宜：感染源釐清中

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侯友宜指出，這6例分布的區域為永和區3人，板橋區、蘆洲區、新莊區各1人，分別是家戶4人、職場1人及1人的感染源釐清中；新增案15969住在板橋區，因身體不適，購買快篩試劑居家快篩陽性，8月15日再到江翠篩檢站做PCR，結果為陽性，發現他曾跟親友到花蓮旅遊，8月7至9日跟新莊朋友及永和家屬同車、民宿同住及共食，因此都快速的匡列、居家隔離及採檢。
侯友宜說，經過採檢，案15967永和女婿、案15966女兒及案15970新莊朋友的PCR為陽性，因此立刻匡列職場同事，其中有一例的個案CT值達32，但不確定是否就是感染源，感染源還在釐清中；至於蘆洲區的案15971為案15970為職場同事，遭匡列接觸居家隔離，8月15日採檢PCR陽性，屬職場感染，另案15968為案15967的姪女，8月15日前往採檢PCR陽性，屬家戶感染。
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