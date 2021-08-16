逛超市驚見「星空水蜜桃」！員工曝真面目　她一切開嗨翻

炎炎夏日，大家除了吃冰、喝冷飲解暑外，許多人更喜歡吃些清爽的水果來補充營養，其中，「水蜜桃」香甜可口既解渴又解饞，吃了有助於促進腸胃蠕動，飽滿多汁的模樣讓不少人逛超市總會特別心動，不過日前就有名女網友到了連鎖超市賣場時發現一款「星空系水蜜桃」，表面不只沒有呈現紅潤色澤，還像是夜空中的銀河，照片曝光後掀起大批網友討論。

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原PO在臉書社團曬出自己在超市賣場內看見的「星空水蜜桃」，比起一般水蜜桃表皮粉紅圓潤的可口模樣，這幾顆反而有點像是「瘀青」，外觀看起來一片烏黑、墨綠就像是銀河，連細毛都變成了一顆顆星辰，新奇的模樣也掀起不少網友好奇背後成因，而原PO也補充表示自己詢問店員後，對方則回應「美國熱浪來襲，不是發霉或壞掉喔！」

照片曝光後掀起熱議，有網友認為這款水蜜桃與平常的模樣看起來不太相同，擔心是受到碰撞導致，紛紛直言模樣不討喜，但也有民眾被外觀吸引，留言驚呼「看起來好像星球」、「銀河系水蜜桃」、「有點美耶」、「沒有看到這篇分享，光看它的外表我還真的會不買了⋯⋯等下就要來去勇敢給它買一箱回家」、「我以為這是藝術品」，而原PO也強調自己買回家後現切兩顆，只有兩處有些微碰撞傷，口感也跟平時的一樣相當美味。

▲水蜜桃切開後看起來相當可口。（圖／翻攝自臉書）

▲果肉飽滿的模樣也讓許多網友直呼嘴饞。（圖／翻攝自臉書）

不過一般的水蜜桃究竟該如何挑選，行政院農糧署就曾指出，選購應挑選果皮呈現紅潤色澤、果頰圓碩飽滿，縫合線雙邊果肉平整對稱，色澤底色由綠轉乳白呈現品種持有色澤而有彈性，無擦傷、壓傷、裂核、裂果、蟲傷。果實已屆成熟卻不過熟、糖度高、香氣濃、外型美觀者最理想。若挑選方式正確又保存得當，就能在炎炎夏日享用香甜可口的水蜜桃了。（編輯：楊智傑）