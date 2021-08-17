房市／兩建設將翻轉中壢車站商圈

中壢站前商圈因為發展早，受到商圈轉移等影響近年逐步蕭條，不過隨著中壢火車站體的更新工程如火如荼展開中，加上站前商圈的中心點中壢第一公有市場進行重建，預計今年10月完工，將有助於活化商圈。
財經中心/綜合報導
2021-08-17 18:30:00
桃園市政府指出，中壢第一公有市場位於中正路、中平路、大同路交叉路口，因建築外觀設有一大時鐘，因此又被稱為「中壢大時鐘」，因為建物老舊將重建為地上6層、地下4層建物，透明外觀帷幕設計，呈現新一代大時鐘的意象，走文創美食風，規劃1樓為美食街，2、3樓為市場，其餘為市府局處辦公室進駐，預計今年10月完工，最快明年第2季正式營運。
信義房屋中壢站前店主任江謝廷隆表示，過去中壢第一公有市場為站前商圈的中心點，但隨著建物老舊、海華特區崛起，商圈逐漸轉移，造成店家空租多，更顯蕭條。第一公有市場完工後可望成為區域的新地標，將有望帶進年輕族群，有助商圈復甦。
中壢火車站將與捷運共構，也會設有百貨商場，若在加上整建完成的中壢第一公有市場，交通建設，加上區域面貌將能煥然一新，除商圈有望復甦，前後站的住宅房市也有成長。江謝廷隆表示，去年因房市整體環境熱絡，火車站周邊住宅大樓已從單價18、19萬站穩2字頭，站前2-3房總價約700-1100萬的房屋最受歡迎。
而中壢後站區域則多為屋齡20年的住宅大樓，但相較前站的住宅大樓，離火車站更近，僅需5分鐘路程，單價行情約在23萬左右，吸引仰賴火車通勤在地族群購屋。