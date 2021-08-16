收心了！新北9月開學採實體授課　2例確診全校停課14天

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教育局張明文補充，有關開學的日期，暑假期間經過3次的全國教育局處長開會討論後，9月1日開學實體授課是全國教育局處長的共識，且除了用餐、飲水外，校園內全程一律配戴口罩；經過全國教育局處長共同討論，預計本週中央也會宣布相關的指引，各縣市都會依照中央的指引規劃。
張明文指出，新北市有都會與偏鄉的地區，基本上的授課方式分成實體授課、線上授課與分流授課，在一、二級警戒採實體授課，三級警戒下，只要全區零個案，也是採實體授課，但只要有確診就改成線上授課，而包括AP、平板及桌上型電腦等相關線上教學的設備已備妥，暑假期間也會完成相關的教育訓練。
張明文表示，班上如果1例確診，班級停課14天，2例全校停課14天，校園內除飲水、用餐外，全程配戴口罩，游泳課暫停。校外人員不入校，校園的場地暫不開放租借；此外，新北市特提出「學校開學暖身週」，第一個禮拜為學校的補救教學及指導，加強對學生學習的輔助，所有的活動一律以線上為原則。
張明文強調，新北未來會以「實體上課、防疫優先、形式改變」的原則；至於社區大學的部分，社區大學有條件的復課，會用最嚴謹的防疫標準，全員含學員、教職員工需疫苗施打14天或檢附陰性證明才可復課，也不開放無法配戴口罩的課程，例如吹奏樂器，且學員是固定的座位，一有確診就立即停課。
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