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收心了！新北9月開學採實體授課　2例確診全校停課14天

▲教育局長張明文強調，新北未來會以「實體上課、防疫優先、形式改變」的原則。（圖／記者陳志仁攝，2021.08.16）
▲教育局長張明文強調，新北未來會以「實體上課、防疫優先、形式改變」的原則。（圖／記者陳志仁攝，2021.08.16）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-16 18:01:48

疫情趨緩，家長也關心9月1日是否如期的開學；新北市長侯友宜今（16）日宣布，9月1日開學採取「實體授課」為原則，倘若有教職員及學生的確診，就採線上教學；至於而確診停課後的復課，要自主規劃分流授課。

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▲新北市教學授課指引。（圖／新北市政府教育局提供）
▲新北市教學授課指引。（圖／新北市政府教育局提供）
教育局張明文補充，有關開學的日期，暑假期間經過3次的全國教育局處長開會討論後，9月1日開學實體授課是全國教育局處長的共識，且除了用餐、飲水外，校園內全程一律配戴口罩；經過全國教育局處長共同討論，預計本週中央也會宣布相關的指引，各縣市都會依照中央的指引規劃。

▲0901新北市學校開學防疫措施。（圖／新北市政府教育局提供）
▲0901新北市學校開學防疫措施。（圖／新北市政府教育局提供）
張明文指出，新北市有都會與偏鄉的地區，基本上的授課方式分成實體授課、線上授課與分流授課，在一、二級警戒採實體授課，三級警戒下，只要全區零個案，也是採實體授課，但只要有確診就改成線上授課，而包括AP、平板及桌上型電腦等相關線上教學的設備已備妥，暑假期間也會完成相關的教育訓練。

▲新北市教學授課參考指引。（圖／新北市政府教育局提供）
▲新北市教學授課參考指引。（圖／新北市政府教育局提供）
張明文表示，班上如果1例確診，班級停課14天，2例全校停課14天，校園內除飲水、用餐外，全程配戴口罩，游泳課暫停。校外人員不入校，校園的場地暫不開放租借；此外，新北市特提出「學校開學暖身週」，第一個禮拜為學校的補救教學及指導，加強對學生學習的輔助，所有的活動一律以線上為原則。

張明文強調，新北未來會以「實體上課、防疫優先、形式改變」的原則；至於社區大學的部分，社區大學有條件的復課，會用最嚴謹的防疫標準，全員含學員、教職員工需疫苗施打14天或檢附陰性證明才可復課，也不開放無法配戴口罩的課程，例如吹奏樂器，且學員是固定的座位，一有確診就立即停課。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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