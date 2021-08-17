五倍券贏過消費券？台人揭「尷尬關鍵」：還馬英九清白了

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貼文一出，網友紛紛回應「買吃喝的大概以前3600跟現在5千接近吧」、「真的就是馬英九的消費券....還他清白了」、「民生物價差不多比現在便宜20%，換算差不多五千」、「真的差不多5、6000吧，便當就漲很多」、「物價真的漲很多，悲傷」、「12年前雞排大約40元也有35的，現在都60起跳」、「換算吃的物價的話，12年前3600可能還比5000多」、「6000吧，現在物價更貴，房價也是」。
綜合網友意見，多數人認為在過去，馬英九執政時期發放的消費券雖然金額為3600元，但當時的物價與現在對比，在民生用品、吃喝等物上面都漲了不少，與當今政府要發放的5000元比例不符合，因此除了發放模式雷同以外，五倍券價值也不見得比消費券優渥。
至於各界質疑為何不發現金，行政院長蘇貞昌日前就表示，去年三倍券大成功，原因就是高達2333萬人領取使用，而且創造了千億以上的效果，並且地方政府都跟進，業界更加碼，我們對於整個紓困都是發現金，已經發1500多億，900多萬人領取，振興券正因為它是全國普發，而且限期使用，並且可以一再循環，效果就在這裡，所以我們是把去年的經驗再加以精進。（編輯：張嘉哲）
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