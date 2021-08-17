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五倍券贏過消費券？台人揭「尷尬關鍵」：還馬英九清白了

▲行政院去年推出三倍券後，今天再推出五倍券，盼能刺激消費，振興經濟。（圖／記者張嘉哲攝）
▲行政院去年推出三倍券後，今天再推出五倍券，盼能刺激消費，振興經濟。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-08-17 07:57:46

因應台灣受到新冠疫情衝擊，行政院擬推出「五倍振興券」來刺激消費、振興經濟，按照目前公布方案，全民免付1000元，一人可得5000元的振興券，預計10月上路。不過此舉卻也引來不少質疑聲浪，直言「這不就是馬英九當年的消費券？」、「錢比較多的消費券而已」。對此，就有網友討論「五倍券的價值有高於當年的消費券嗎？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「從昨天開始就看到政府各種詭辯，說5000元振興劵有多好， 也有人酸說就是多了1400元的馬英九消費劵， 這點我有點不同意，12年來物價飛漲，2009年時的3600塊又不是現在的3600塊， 2009年時雞排一塊40~50元，現在要60~70元， 當時一杯手搖飲最便宜的純茶類20元，現在漲到25~30元，牛肉麵也從一碗90漲到110，換算一下，現在的五倍券跟本跟當年差不多吧？」

▲立委楊瓊瓔指出，三倍券防偽功能差，看不到上面的梅花防偽浮水印。
▲網友不認為五倍券的價值贏過當年馬英九發放的消費券。 (圖/記者吳承翰攝)
貼文一出，網友紛紛回應「買吃喝的大概以前3600跟現在5千接近吧」、「真的就是馬英九的消費券....還他清白了」、「民生物價差不多比現在便宜20%，換算差不多五千」、「真的差不多5、6000吧，便當就漲很多」、「物價真的漲很多，悲傷」、「12年前雞排大約40元也有35的，現在都60起跳」、「換算吃的物價的話，12年前3600可能還比5000多」、「6000吧，現在物價更貴，房價也是」。

綜合網友意見，多數人認為在過去，馬英九執政時期發放的消費券雖然金額為3600元，但當時的物價與現在對比，在民生用品、吃喝等物上面都漲了不少，與當今政府要發放的5000元比例不符合，因此除了發放模式雷同以外，五倍券價值也不見得比消費券優渥。

至於各界質疑為何不發現金，行政院長蘇貞昌日前就表示，去年三倍券大成功，原因就是高達2333萬人領取使用，而且創造了千億以上的效果，並且地方政府都跟進，業界更加碼，我們對於整個紓困都是發現金，已經發1500多億，900多萬人領取，振興券正因為它是全國普發，而且限期使用，並且可以一再循環，效果就在這裡，所以我們是把去年的經驗再加以精進。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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