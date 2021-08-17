荷包蛋還能怎樣煎？媽「多丟1物」下鍋：白飯一碗接一碗
雞蛋可以說是我們幾乎每天都會吃到的食物，而其烹飪的方式有非常多種，包括水煮蛋、炒蛋、蒸蛋等等，也有許多人愛吃荷包蛋，把蛋白煎得焦黃，然後蛋黃五分熟再拌飯簡直是一大享受！而近日，就有網友分享自己「獨門煎荷包蛋的方法」，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 08:55:07
原PO在臉書社團「廚藝公社」貼文指出「我姐某天突然跟我說他想要吃青龍椒炒荷包蛋，結果我就看了圖片之後做出來，先把蛋煎好之後，另外起一個油鍋，大火先炒蒜末、辣椒，接著青龍椒加水後放豆瓣醬、醬油跟糖，再把荷包蛋一起丟下去煮滾，沒想到超好吃又很下飯啊！」
貼文一出，網友紛紛回應「這個真的超好吃....白飯一碗接一碗」、「好吃+1我還會加入肉片」、「看起來好下飯...」、「原來可以這樣搭，冰箱剛好有青龍椒」、「炒荷包蛋的料理方式，我在電視上看老師有教過，才知道有這種做法」、「醬油荷包蛋吃膩了..改天來試看看」、「第一次看到這道料理」、「這也太特別了！感覺好好吃」。
事實上，青龍椒外型長的很像小青椒，又有點像綠色的辣椒，吃起來口感清脆，含有豐富辣椒素，卻一點也不辣，是非常適合不敢吃辣的人首選，由於外型看起來就像灌飽的糯米腸，在菜市場大家都叫它「糯米椒」，一般來說，會炒肉片、豆腐等等來料理，沒想到有網友發揮創意與荷包蛋結合，成為一道美味又下飯的好料理。（編輯：張嘉哲）