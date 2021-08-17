錢包拿提款卡遇「詭異狀況」！瞬間大開眼界 過來人秒懂
出門在外發現身上沒錢，想要去提款機領錢時，提款卡或金融卡等等這些卡片，就是日常生活中的好幫手了，也因為這些卡片被使用的頻率非常高，所以卡片的構造通常很密合結實，但是有網友發現自己的金融卡，輕輕一摸竟然從原本的一張卡變成兩張卡，讓該位網友直呼「我第一次見到」！
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 09:40:53
昨（16）日有位網友在網路論壇《Dcard》的有趣版，發了一篇文章詢問大家「有看過金融卡內部嗎？」，原PO說「剛剛從錢包裡拿出卡的時候明明還好好的，結果摸了兩三下就...分開了，比我想像中的空呢，跟我的存款一樣空」，並且附上「一張卡變兩張卡」的慘照。
沒想到這篇貼文也釣出許多過來人留言，「其實信用卡跟提款卡很常這樣」、「我不是郵局的但我的也開了」、「我的也這樣過」、「我的之前好像是有點分開了，所以被提款機退出來，拿出來後直接影分身之術」、「來取暖，我是插提款機出來變這樣」、「去領錢卡片退出來的時候，一片卡著、另一片噴飛到地板」。
也有一些過來人分享了自己的解決之道，「拿給郵局人員想說讓他幫我重辦一張，結果他順手拿了膠帶幫我黏回去」、「我之前用膠水貼起來，還能用兩年哦」、「我的也有變成這樣過，結果我拿雙面膠貼起來，跟新的一樣」、「我之前也有分離過！後來用口紅膠黏起來繼續用，到現在5年了還健在」。（實習編輯：王麗雯）