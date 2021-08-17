威力彩21.5億抱回家？命理師曝8月下半「3生肖」財運旺炸
昨（16）日晚間威力彩頭獎仍未開出，連摃期數已來到40期，這也是自第三屆以來，頭獎連續未開出期數第4長的紀錄。台灣彩券表示，8月19日將開出下期，預估銷售12億元，頭獎累積獎金上看21.5億元。對此，「清水孟國際塔羅」小孟老師分享，8月下半月有「3生肖」財運大旺，其中第一名不論正財、偏財運都很強。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 10:54:18
第三名、馬
在事業上會出現許多的貴人可以幫助你，讓你的業績表現有後勢看漲、越來越好的趨勢，很有機會把前兩個月不足的績效與業績表現補上。另外，你如果有想要學習的第二專長，可以在下半月安排進修學習的課程，學成後便能成為你的副業，幫你增加額外的收入。
第二名、龍
屬龍的朋友在面對新的事物，上司會想要栽培你，因而把一些重要的工作內容交給你負責，希望能看到你的抗壓性與應變能力，只要你能咬著牙堅持到底，未來你將會受到主管的賞識。另外，你會有朋友主動告訴你投資或合作生意的消息，只要你能好好把握住，就能夠幫你增加財富。
第一名、猴
投資理財方面可要多注意一些相關的投資資訊，對你來說偏財運強可以運用一些資金，投資在一些穩建的標的物上；另外，你的正財運強大，下半月可在工作上獲得不錯的成積，建議可以跟上司多爭取一些業績機會。（編輯：賴詠璿）