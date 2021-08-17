不露臉YouTuber怎麼賺錢？掌握「4關鍵」　人人都能爆紅

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一、軟硬體
首先，不露臉的話麥克風的收音就很重要了，在經費有限的狀況下，至少也要購買兩、三千元的USB麥克風，價錢再低的話音質就不太行了。如果是使用領夾式的麥克風，還是需要靠後製微調，不過至少可以避免不必要的回音。
再來就是要注意收音環境，沒有打算使用吸音棉的話，在收音時要想辦法不要露出完全一整面牆壁，因為堆了雜物也可以吸收雜音，提升收音效果。另外啾啾鞋也提供了一個方法，就是在汽車裡面錄音，這樣就算用手機錄，聲音也很乾淨。
接著是剪接軟體，目前的主流是使用Adobe Premiere，或者是蘋果電腦限定的Final Cut Pro，而Premiere串接Photoshop跟After Effects都比較方便，還可以做額外的特效。
二、選題
想要經營一個頻道，一開始著重在一個主題就好，觀眾會看到你的影片，是因為你的某一支影片跳出在他的推薦欄裡面，觀眾感興趣之後才會點進來，所以觀眾看到類似的主題持續出現在你的頻道時，他才願意訂閱。可以先嘗試連續做十幾支同類型的影片，觀察數月到半年後，真的不行再嘗試別的主題。
而國外不露臉的YouTuber除了做遊戲實況之外，常常以第一人稱做某件事情，例如：做菜、手工藝。因為攝影的門檻高，若完全不拍攝的話可著重在腳本文案類型的影片。而點閱率很高的影片或是訂閱數很高的YouTuber，共通點不外乎就是有專業知識分享，不然就是有優異的文案和腳本，搭配素材剪接和編排，這樣就算不露臉也可吸引一票忠實粉絲。
三、素材選用
有些人說自己有好的內容可以分享，也可以寫出有趣的文案，但卻不知道影音素材要去哪找，啾啾鞋就推薦了MotionElement，還有懶人動畫軟體Explaindio、Vyond、Doodly、Powtoon這幾個網站。如果是靠創意和有料的內容，像是投資理財、資訊統整和故事講解類型的影片，字卡、動畫、圖表等這些素材就變得很重要了。
四、理解演算法
YouTube的演算法每天都在變化，且是藉由人工智慧調整，目前還沒有人完全知道演算法是怎麼決定要推薦什麼影片的，連谷歌工程師也不見得可以完全理解，不過可以藉由規律出片、片長10-15分鐘、60%續看率，這三個原則來掌握。另外，怎麼樣讓觀眾持續留在影片裡面也是很重要的，做影片的重點就是要考量「觀眾觀賞影片的情緒高低起伏」，持續的hook，做出讓觀眾意想不到的舉動，把觀眾勾住是一大關鍵。
現今社會資訊發達，資源也很多，想要當YouTuber但又不希望因為露臉干擾到原本的生活或是工作，也可以等到覺得準備好了再露臉，只要好好把握上述的四大重點，有創意有想法，只靠內容不露臉，也是有機會在YouTuber界闖出一片天。（實習編輯：王麗雯）