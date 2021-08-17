買咖哩飯打開被丟「一物」！他愣：誰會敢吃 老饕全戰翻
咖哩的口味有很多種，比較常見的是有些口味特別辣，有些辣度則是普通甚至是不辣，而一講到咖哩的起源，大部分的人都會想到印度，其實起初咖哩的口味都是不一樣的，因為咖哩是把很多辛香料混合在一起煮的料理，所以每個家庭煮出來的味道都不同。不過最近有一位網友在吃咖哩時，看到裡面加了一樣食材感到不解。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 15:02:37
這位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文詢問，「我是不太懂，為何咖哩飯裡面會放番茄，有（人）吃過咖哩飯會放番茄的嗎？除了這家便利商店，吃其他咖哩飯有人放番茄嗎？」，他也PO出他吃咖哩飯吃到番茄的照片，而且妙的是整碗裡面只有一顆番茄，有人開玩笑說「賺到，現在番茄很貴」。
貼文一出，網友對於咖哩加番茄也持不同的意見，有些人認為「沒吃過但覺得不行」、「番茄拿來當熟食，兩個字：噁心」、「這種味道…不能接受，吃兩口直接吐」、「我不會吃」，「這口感不行吧！」、「還有加羅望子汁跟薄荷的」、「我的還加地瓜勒」。
另外一派網友則說，「有些日式咖哩飯好像會加，還會加番茄汁，很好吃耶」、「明明就提升咖哩的層次」、「其實咖哩加蕃茄可以提升層次，只是一般是加醬而已」、「有啊！有些也是會放，只是熬到你看不到而已。」、「印度咖哩都有番茄喔！」、「咖哩都有蕃茄很正常呀」。（實習編輯：王麗雯）