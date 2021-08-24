主宰今夏街頭最潮車款　iRent最熱車款讓你說走就走

疫情持續降溫，警戒降級。旅遊業、各家餐廳等場所陸續恢復營業。這段期間，民眾團結對抗疫情，如今出現曙光，逐漸可以外出舒展宅太久的身心，大家紛紛戴上口罩，外出微運動、微郊遊，也有更多人選擇到寬闊的戶外曬曬太陽，野餐、露營等貼近大自然的活動，取代聚集在市內的行程。當然，疫情尚未完全解除，，選擇可提供「安心的個人移動空間」的共享汽、機車的移動方式，是微旅行的最佳選擇。





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根據NOWnews網路民調調查，高達76.69%的網友使用過共享汽機車，而最吸引網友使用共享汽機車的前3名原因則分別為：「臨時要用車時隨處都能方便租借」、「可以24小時隨租隨還」、「可以隨時依照不同需求，在同一個app內就能租借到汽車或機車」，顯見共享汽機車已成為許多人來往交通的新潮流趨勢！





調查中也顯示，各家共享汽機車品牌中，iRent最符合網友對於共享汽機車便利性的需求，被網友評選為最有好感度的品牌。目前在全台設有超過萬台的汽機車可供租借，且地點分佈廣泛，不僅全台皆有汽車租借據點，機車更是全面進駐六都。汽車除了同站租還的方式，在北北基三市、桃園市、新竹市、台中市、台南市及高雄市也有路邊隨租隨還服務，無論是旅行或市區內移動，24小時都能說走就走！





此外，使用iRent的App預約共享汽車時，還可直接以銅板價加購「汽車安心服務」，若駕車時發生碰撞意外，即可享免車損自負額，車輛維修期間也不需要賠償營業損失，讓使用者駕駛更加安心、更有保障。對於共享運具嘗鮮者，或經常使用iRent作為日常交通工具的消費者，iRent也推出各種訂閱制方案，機車最低優惠費率每分鐘$1起，最多還贈送550分鐘免費時數；汽車最低優惠費率平日每小時$90起，最多贈送33小時免費時數，可供臨時用車、高用量用戶選擇，超值又划算。





▲COROLLA CROSS寬敞的後車廂，讓全家大小露營都可裝。（圖/記者攝）

針對消費者不同需求以及喜愛嘗新的心態，iRent再創共享汽車新話題。今年七月引進備受注目的跨界SUV話題神車TOYOTA COROLLA CROSS。外型兼具都會時尚與SUV大氣風格，不僅乘坐空間更加舒適，後行李廂空間也相當寬敞，特別適合需要攜帶多件物品，例如露營、採購、載貨、全家大小出門等場合，隨著共享經濟越來越蓬勃發展，全台唯一同時提供共享汽機車租借服務的iRent，現在讓你用租的，就能體驗到今夏最夯的休旅神車！





總結上述，多數網友心目中共享租車的首選品牌iRent，擁有同時提供汽、機車多元交通工具選擇、其服務涵蓋範圍廣、以及租車站點更多等等優勢，同時，加入好評與話題不斷的超夯跨界休旅神車Corolla Cross，既滿足用車需求，又帶來更多美好體驗。





看完了以上網路民調大解密，是否有些心動了呢? 立馬手刀下載iRent APP並註冊成為會員，8月底前新申請iRent會員，再送免費時數60分鐘。任何時間，無論想租用機車或汽車，打開iRent APP，在同一介面操作就能隨租隨還，非常方便！



