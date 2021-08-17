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電腦選出罕見威力彩連號！衰男狂嘆氣　網笑：差1號就順

▲威力彩連摃期數已來到40期，頭獎獎金上看21.5億元，日前就有網友曬出自己用電腦選號買到的「罕見連號組合」，畫面曝光也掀起討論。（圖／NOWnews資料照）
▲威力彩連摃期數已來到40期，頭獎獎金上看21.5億元，日前就有網友曬出自己用電腦選號買到的「罕見連號組合」，畫面曝光也掀起討論。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-08-17 18:30:00

人人有個發財夢！繼昨（16）晚威力彩未開出頭獎，連摃期數已來到40期，這也是自第三屆以來，頭獎連續未開出期數第4長的紀錄。台灣彩券表示，8月19日將開獎的下期，預估銷售12億元，頭獎累積獎金上看21.5億元，不少民眾有空也會到投注站花點小錢希望能被好運眷顧，不過日前就有一名網友「太好運」買了一組電腦選號，一看卻出現一組「超稀有組合」，好氣又好笑同時也忍不住自我吐槽「這個還有天理嗎？」。

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台灣彩券威力彩這期頭獎又摃龜，昨日開出「02、14、16、24、27、29」，第二區開「07」，不過目前獎金仍持續累積，日前就有網友曬出自己透過電腦選號挑出的數字，不過這組選號卻剛好成為連號，選出「02、03、04、07、08、09」，第二區則補上了數列所缺的「05」，超狂排列組合讓原PO也相當無奈。

▲（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）
▲有民眾曬出電腦選號後出現的「罕見連號組合」。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）
這名民眾在臉書社團《爆廢公社》曬出罕見連號後也不禁崩潰表示「這個還有天理嗎？根本是BUG...」，不過逗趣畫面也讓許多網友也笑翻，紛紛留言跟著吐槽「這樣才會獨得」、「差一個06！不然就順了」、「現在正式宣佈：明天繼續上班上課」、「感謝您的公益」。

▲（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）
▲留言中也有網友遇到類似情況。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）
但也有網友勸慰「別小看，有時候就是出奇葩牌」、「中了才會覺得不是BUG」、「有一次539真的開這種號碼」。事實上根據台彩投注系統統計資料顯示，自第四屆彩券103年1月1日以來，以電腦選號中頭獎的機率壓倒性勝過自選，此外自2014年至今，僅有9人抱走過10億元以上頭彩獎金，其中獎金最高是花蓮市1人抱走16.51億元獎金，再來是去年7月27日開出2注分得31.24億，台北市大安區及南投縣竹山鎮各1人抱走15.62億元獎金。（編輯：楊智傑）

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