房市／竹市購買大坪數占2成5　竹科人換屋

政大信義不動產研究發展中心《2021台灣地區房地產年鑑》統計近10年新竹市成屋市場成交面積，55坪以上的房屋成交佔比從2011年的9.9%逐年增長至2020年的24.3%，業者表示，隨著新竹科學園區蓬勃發展，竹科購屋族群累積資產加速，增加換屋需求，隨著消費主力居住習慣的轉變，也讓大坪數的房屋購買比例增加。
財經中心/綜合報導
2021-08-18 08:30:00
根據政大信義不動產研究發展中心《2021台灣地區房地產年鑑》統計歷年新竹市成屋市場成交面積，新竹市自2011年至2020年10年來55坪以上成交面積逐年增長，自2011年的9.9%、2014年的16.8%、2018年的20.6%、2020年的24.3%，顯示新竹市買方購買大坪數住宅的比例增加。
對此，信義房屋新竹中央店店長徐列義表示，新竹市買方購買大坪數住宅比例增加的原因為隨著新竹科學園區蓬勃發展，在園區就業的購屋族群年齡、家庭成員、薪資也逐年成長，從小坪數住宅換至大坪數住宅的換屋需求也逐漸增長。
信義房屋關埔店專案經理張福村則補充，新竹市的成交建坪總面積也會隨著公設比逐年增加而增長，他舉例，10年前的住宅大樓公設比約27、28%，現已都增加至31、32%，而假設55坪的房屋若是扣掉公設、再扣掉停車位面積，約莫是3、4房的產品，符合在園區上班的購屋族群主力產品，因此坪數越買越大。
張福村表示，居住習慣改變也是影響購買坪數的重要關鍵，現今45-60歲的消費主力注重家庭生活，因此大坪數的單層大空間可讓親子間享有共同作息空間。