房市／信義房屋活歷史汪耀崇　從貼紅單開始

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因為這個初衷，56歲的汪耀崇在信義房屋一待就是32年。他從板橋開始，一路待過台北市中正區、新北市新莊、泰山、蘆洲、板橋、林口區等14家分店。
一路堅持30多年，曾經想放棄嗎？汪耀崇表示，30多年生涯中，有3次想放棄，剛進入信義房屋半年時因為工時長、成績不如預期，跟當時店長提辭職，店長拜託他再留3個月帶新人，在教別人的過程中，自己融會貫通，業務也越來越順利，1年10個月後就選上店長。
第2次想放棄是他入行15年時，當時他在蘆洲店，當年正是捷運蘆洲線施工期間，店面被捷運工程包圍，因此業績不佳，雖之後調任至板橋，他有離職念頭，所幸在主管協助下，重新適應環境調整心態，順利克服第2個瓶頸。
而第3次想放棄，就在去年，汪耀崇說，因為自己已是資深店長，因此他對自己的要求又更高，當業績沒有排進區內前三名而萌生退意，也在主管鼓勵下，再度轉念調適心態。
帶人帶心，提拔年輕同仁不遺餘力的汪耀崇，曾培育近20位店長，也不吝在同事遭遇困難時，分享經驗、幫助走過低潮。主因來自於他年輕時，雖有熱情但易衝動，曾有客戶在簽約現場有意反悔，他竟衝動現場嗆客戶「那你就不要買、今天就不要簽約了」。在主管幫忙下才得以收場。
若年輕同仁常因衝動得罪客戶而招來客訴，他多會同理協助，汪耀崇說「人都會犯錯，只要同仁洽談的過程中有盡心力，都不會太過苛責」。
此外，汪耀崇也帶領分店同仁捲起袖子作公益，像他在泰山店擔任店長時，曾協助募二手物資義賣，並邀集附近居民參加，募款所得幫助低收入戶，他說，幫助人很快樂，而身為房仲業的一份子，他也相信，要善盡企業的社會責任，路才能走得長久。