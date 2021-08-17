科技業信用卡額度輸公職？內行揭關鍵差距：鐵飯碗不簡單

近年來投資理財觀念逐漸興起，不論是買股票或保險都有愈來愈多人開始學習鑽研。而信用卡也是管理財富的方式之一，不過申辦信用卡額度將會由銀行依據辦卡的財力證明、信用指數和職業等條件來評估，日前就有網友好奇如果經濟條件、名下資產相差不多，「公務員、教師、科技業」三者的額度會如何，話題曝光後掀起不少民眾熱議。

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銀行核卡前會依據種種紀錄來評估辦卡人的信用額度，不過主要仍以還款能力與信用評分作為主要考量，日前就有民眾曬出一張額度只有「1000元」的信用卡讓不少網友好奇是哪部分被扣分才導致額度低落，最近則有卡友好奇以公職、教職與科技業這三者比較，不解為何薪水明明比其他兩者優渥、還款能力較高的科技業人士，額度卻比其餘兩者還來的低。

▲有鄉民翻出版上的「1K神卡」。（圖／翻攝自PTT）

他舉例在家庭年收入相同、年紀都是40歲的情況下，「公務員A年收約100多萬、名下有房無負債，額度為35萬；教師B年收約100萬、無負債、額度為30萬；科技業C年收約200萬、名下有房無負債，額度為25萬」，這就讓原PO有些好奇「C科技業薪水是公教的近2倍，還款能力勢必也比較優秀」，為何額度卻不比前兩者，「到底額度是怎麼個給法？難不成是看社經地位？」。

▲網友好奇為何年收入有差距，信用卡額度卻不因此而跟著調整。（示意圖／翻攝 Pixabay ）

文章在PTT的信用卡版上掀起討論，其中就有許多卡友分析「職業」的確是核卡額度的關鍵差異，因為年收入並不全然能作為判斷標準，執業的穩定性卻能成為核卡依據「年收入200萬的業務不一定會贏年收穩定120萬的公職」，而「還款能力穩定」也是加分條件，有公職人員也現身說法表示，自己踏入公務體系才四年，月收入80萬額度卻有60萬，與家人信用額度一比的確來的更高。

對此就有不少網友坦言「鐵飯碗也不是隨便講講的」、「公務員銀行業加分隱性職業」、「公職在銀行有加成，科技業不一定穩定」、「鐵飯碗就是鐵飯碗，公司破產還是中華民國破產的機率高」，但也有人指出事實上各家銀行注重的方向應該略有不同，年紀、職業、年收都有可能決定額度高低。（編輯：楊智傑）