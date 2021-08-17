初秋「4星座」好運到！這位受財神眷顧　快買彩券試手氣

秋天是帶有金黃、橙橘顏色的季節，更意味著是經過春、夏兩個時節的用心灌溉，到了秋天就是收穫滿滿的時刻；塔羅牌艾菲爾老師就表示，這「4個星座」經過前大半年的努力，在初秋時節能斬獲好運的回報！別忘了分享給上榜的家人、朋友，沾沾他們的好運氣！（請參考太陽、上升星座）





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▲塔羅牌艾菲爾老師表示，這「4個星座」在初秋時節能斬獲好運的回報，其中這位受財神眷顧，可買彩券試手氣，有望中大獎。（示意圖／翻攝自Pixabay）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師表示，這「4個星座」在初秋時節能斬獲好運的回報，其中這位受財神眷顧，可買彩券試手氣，有望中大獎。（示意圖／翻攝自Pixabay）

第四名、雙子座

斬斷小人霉運遠離





這個初秋，天王星逆行在雙子座的玄秘宮，你的工作能力其實非常不錯，只是過去苦於小人，或在新環境、新同事還處於適應期，便容易有溝通不良的狀況。好在，進入初秋，天王星發揮逆行的力量，為你趕跑總是愛扯你後腿的小人讓你在事業上大開竅，開始摸清每個人的脾氣與地雷，發揮你與同事的專長，讓你事業發展越來越順利，與同事、主管相處愉快，瞬間蛻變成職場紅人，走到哪都有貴人相助，工作順了，收入自然也跟著翻漲。





第三名、天秤座





趕跑爛桃花遇見正緣





這個初秋，天秤座的守護金星回歸命宮，你整個人沐浴在金星柔美的光環下，散發耀眼動人的自信光彩。感情好運幾乎源於你本身的魅力。這對單身的天秤是最有利的，你舉手投足的自信優雅讓你在人群中更為閃耀，不只讓你桃花運更加爆棚，就連在意你好久的追求者都會更感到危機重重丶情敵變多，請你繼續維持你的個人魅力吧。而有伴的秤子，你倆更懂得為對方著想、更體貼，感覺兩人在這段關係中都成長了不少，假使你們有意步入下個人生階段，中秋後會是你們的最佳時間點，多和伴侶、雙方家長討論，你們很快就能取得共識、更堅定彼此的未來。





第二名、處女座





財神眷顧意外偏財降臨





這個初秋，處女座的玩樂宮位迎來逆行的天王星，過去的你可能歷經投資失利、資金被套牢的窘況，好在你沒有因此而失志，反而痛定思痛勇敢面對你的財務實相，反省究竟在哪個環節出現錯誤，並且鑽研相關的資訊。進入初秋，你的偏財運大爆發，使你在投資、簽約、連買彩券、中獎等等的偏財運都旺盛到不行，建議你在特別有靈感的日子，可以買張彩券來試試手氣，當然感興趣的抽獎也別錯過！另外想要經營副業、創業、賣些斷捨離二手物的人，陽曆9月可以多多把握，你有機會在這方面闖出一片天，為你創造另一波財富，甚至副業贏過本業都有可能。





第一名、白羊座





職場順利呼風喚雨





這個初秋，火星進駐白羊座的工作宮位，過去的大半年來你一直感覺力不從心，即使有許多好的想法也缺乏可以落實的契機與資源，如今進入初秋，火星為你帶來行動力與運籌帷幄的好運氣，你將得到上級領導的賞識，得以在工作職場上呼風喚雨，與戰神等級的同事組隊過關斬將，贏得眾人矚目、籌備已久的專案項目。或是有貴人牽線以更好的條件跳槽到你夢寐以求的公司一展宏圖，將你的事業雄心擴展到你的人生夢想藍圖之上，好好把握這個初秋專屬於你的好運，大展身手。（編輯：郭佩蓉）





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