只是想抽根菸！停車場突「爆炸起火」　逾660輛車慘遭毀

南韓11日晚間發生一起波及了666台的車輛的停車場爆炸意外，這起爆炸發生在南韓忠清南道天安市1棟住商混合公寓，根據警方調閱監視器畫面，起火原因竟然只是一名駕駛在車內準備點燃嘴裡銜著的香菸，沒想到後座卻突然發生爆炸，現場超過六百多輛車慘遭波及，火場畫面曝光後也掀起關注，而該名駕駛在送醫急救後並無生命危險，不過預估受損車輛金額高達19億韓元（約新台幣4500萬元）。

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根據南韓媒體《JTBC News》、《中央日報》報導，意外發生在一棟住商混合的公寓地下二樓停車場，現場監視器捕捉到現場畫面，只見肇事男子的廂型車已經被燒到只剩下宛如骨架的金屬結構，而根據調查停車場中有16輛車全遭燒毀，有12輛超過一半毀損、16輛部分毀損，其餘622輛車則因大量濃煙導致外觀燻黑、車體附著異味。

▲該名點菸男子所在的廂型車被燒到只剩金屬結構。（圖／翻攝自《JTBC News》）

根據警方調查，該名肇事男子是名「到府洗車」承包公司的職員，事發當時正坐在公務車內打算點菸，但這個小動作卻意外造成爆炸意外。該名男子在爆炸發生後急忙從駕駛座中跳出，緊急滑著手機尋求救援的模樣也被監視器捕捉下來。這起火警在當地消防人員抵達後，花了3個多小時才將火勢撲滅，肇事男子本人則身受2度灼傷，其餘也有14名住戶被濃煙嗆傷，百餘名住戶則被緊急疏散到戶外。

根據消防當局粗估，該起爆炸意外受損金額約為19億韓元（約新台幣4500萬元），其中不乏多輛進口轎車的毀損與維修，至於會發生這起爆炸意外的起火關鍵，警方初步研判是高壓洗車機的瓦斯外洩，不過詳細爆炸起火原因還有待後續仔細調查。（編輯：楊智傑）