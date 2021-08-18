買威力彩電腦選號拼頭獎！詭異7碼相同 眾驚：真的有中
威力彩已經連續槓龜40期，頭獎上看21.5億，讓不少彩迷躍躍欲試，盼財神爺能夠來敲門，而下期頭獎將於明（19）日開出，人人都想要拼一夜致富！而近日，就有網友分享自己上期威力彩投注了800元，都是用電腦選號，結果一拿到彩券時傻眼，竟有7個號碼全一樣，讓他哭笑不得，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 08:34:36
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「我太難了....電腦選號800元，早8還是要乖乖的認命回公司搬磚塊」只見貼出的威力彩彩券中，8組威力彩號碼中，有7組的號碼最後一個數字都是「38」，離奇的巧合讓原PO不敢置信。
貼文一出，網友紛紛回應「還好你是男生，不然就真的是以為店員罵你」、「38阿花一朵花XD怎麼都是38啦」、「連電腦都知道你很三八」、「你的第二組還有三組都是6呢」、「還是說這是天意，下一期再買38看看」、「好好笑，電腦選號真的很奇耙」，不過，也有網友眼尖發現「其實你有中兩百欸！」、「有中兩百元你知道嗎？」、「好啦，中兩百元不無小補啦」，原PO也幽默回應「至少能開心明天還有早餐吃」。
事實上，彩券電腦選號的趣事層出不窮，《NOWnews》曾報導「電腦選出罕見威力彩連號！衰男狂嘆氣 網笑：差1號就順」，該名男子也是使用電腦選號，結果選出來結果「02、03、04、07、08、09」，第二區則補上了數列所缺的「05」，超狂排列組合讓該男子相當無奈，更別說是中大獎。（編輯：張嘉哲）