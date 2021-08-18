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藍衣正妹5秒「爬樓梯」片看暈百萬人！口罩下真面目曝光

▲日本一位正妹的爬樓梯影片在抖音爆紅。（圖／翻攝自＠nanaki_0211的抖音）
▲日本一位正妹的爬樓梯影片在抖音爆紅。（圖／翻攝自＠nanaki_0211的抖音）

編輯中心/綜合報導

2021-08-18 11:00:58

短影片平台抖音（Tiktok）近年崛起，許多網友喜歡在上面分享個人生活，而對於那些網紅們來說，抖音也成為吸引粉絲的一大戰場。近日就有一位日本正妹的「爬樓梯」影片爆紅，短短幾秒鐘就吸引了超過5百萬觀看次數，引發熱議。

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▲奈奈茶擁有甜美臉蛋與魔鬼身材。（圖／翻攝自＠nanacha_0211的IG）
▲奈奈茶擁有甜美臉蛋與魔鬼身材。（圖／翻攝自＠nanacha_0211的IG）
這位日本正妹名叫奈奈茶（なな茶），據了解是偶像團體《黒のシャーナ》的一員，本名千葉奈々希。雖然她所屬的團體並不紅，但她本人卻在抖音擁有百萬粉絲，日前的一支爬樓梯影片更是再度幫她吸粉無數。

影片中只見奈奈茶穿著一襲淡藍色針織連身裙，戴著黑色口罩並揹著斜背包，看似日常的打扮卻把她的好身材襯托得一覽無遺，再配上她小碎步跑上樓梯的瞬間，蹦蹦跳跳的晃動感太強，雖然只有短短數秒卻已經在百萬男粉心中引發七級地震。

▲奈奈茶擁有甜美臉蛋與魔鬼身材。（圖／翻攝自＠nanacha_0211的IG）
▲奈奈茶擁有甜美臉蛋與魔鬼身材。（圖／翻攝自＠nanacha_0211的IG）
▲奈奈茶擁有甜美臉蛋與魔鬼身材。（圖／翻攝自＠nanacha_0211的IG）
▲奈奈茶擁有甜美臉蛋與魔鬼身材。（圖／翻攝自＠nanacha_0211的IG）
由於影片中戴著口罩，許多網友當然十分好奇奈奈茶的真面目，而她實際上也擁有姣好五官與甜美笑容，對著鏡頭露出無害表情的可愛模樣配上火辣曲線，實在讓人招架不住。而且奈奈茶還是日本私立名校慶應義塾大學的學生，兼具性感與鄰家女孩的「可甜可辣」氣質，難怪在網路上擁有高人氣。（編輯：倪浩軒）

▲奈奈茶擁有甜美臉蛋與魔鬼身材。（圖／翻攝自＠nanacha_0211的IG）
▲奈奈茶擁有甜美臉蛋與魔鬼身材。（圖／翻攝自＠nanacha_0211的IG）
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