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連假高鐵票太難搶？乘客曝「2時機」最好買：成功機會大

▲中秋連假即將到來，高鐵中秋疏運也將增開班次，但如何搶票一直以來都是大家最在乎的事。對此，就有一名網友分享秘訣，表示買票成功機率頗高！（圖／高鐵提供）
▲中秋連假即將到來，高鐵中秋疏運也將增開班次，但如何搶票一直以來都是大家最在乎的事。對此，就有一名網友分享秘訣，表示買票成功機率頗高！（圖／高鐵提供）

編輯中心/綜合報導

2021-08-18 12:37:22｜2021-08-18 12:56:51

中秋連假即將到來，不少人為了返鄉與親朋好友團聚，都會事先訂好回家車票，其中高鐵就因便利且快速的特點受到民眾青睞，導致高鐵票熱門到一位難求，因此每到連假前，搶票的秘訣總是成為網路上熱議的話題。對此，就有一名女網友發文表示自己又沒搶到車票，但就有內行人曝光「2時機點」成功機會頗大。

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原PO於13日在《Dcard》上發文，崩潰表示「有人也這週買不到高鐵票嗎？如果買不到有什麼辦法，我爬了很多文都沒看到」。

▲女網友崩潰透露買不到高鐵車票。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友崩潰透露買不到高鐵車票。（圖／翻攝Dcard）
問題曝光後，就有內行人跳出來分享妙招，指出「每天過凌晨12點&每班車發車前30分鐘是線上訂位未付款座位釋放的時間點，也是最有機會買到車票的，去現場窗口也是這樣買到的」。他緊接著解釋，因不少人會先搶很多張票，但僅付款其中一筆適合的，其他預訂的卻不會主動先退訂，「當天預定一個小時後的班次他的付款期限就是發車前30分鐘」。

他也舉例，若是台北10:51的車次，釋放無付款座位的時間點就是10:22，在這時機點進去訂票頁面最容易買到；另外，預定三天內的行程的話付款期限就是發車前一天，所以過凌晨12點也會釋放座位。

除此之外，亦有人貼心建議「我覺得清晨手機也蠻好買到的，不知為何，5.-7.之間，祝你順利，當天去現場的話就等快要前三十分鐘先去排隊，怕人很多，等輪到你的時候可以直接問站務，能否幫你用電腦刷刷看前30分鐘座位釋放的，怕你不熟悉手機app操作、驗證碼填不夠快之類的」。

針對即將到來的中秋連假，高鐵今（18）日表示，為加強服務旅客返鄉需求，同時兼顧防疫優先原則，於9月17日（五）至9月22日（三）規劃為期6天之中秋疏運，並實施全車對號座。疏運期間將增開179班次列車，其中南下84班、北上95班，並配合更動調整部分車次，總計6天提供797班次列車的旅運服務，並自8月20日（五）凌晨零時起開放預購票，相關資訊歡迎有需要的旅客前往高鐵網站查詢。（編輯：陳雅雲）

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