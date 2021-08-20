影／黑人分享住台灣與中國差異　曝：在中國常被偷拍

中國與台灣雖僅一海之隔，且都是受儒家教育影響，但是因為地理、文化等不同的差異，造就兩地生活起來的感受完全不一樣。Youtube頻道「Sha Sha Li」是一名出身英國的黑人，這次她就要來跟大家分享，曾經在兩地都居住過的她，認為中國與台灣有哪些不一樣呢？
影像中心/綜合報導
2021-08-20 17:00:00
影片一開始，她就先分享了自己曾經在中國的經驗，她表示，自己走在中國的街路上，會有非常多人拿起手機偷拍，而且 95% 的人都不會經過同意，這讓她感到非常不舒服，但是一到了台灣之後，11個月以來只有一個人對她這麼做過，讓她相當訝異。
然而在中國，甚至還會有些人動手去觸碰她的肌膚，試圖要抹去她天生的膚色，還會未經允許就摸她的頭髮，這些情況在台灣她都沒有遇到，雖然台灣人也會想摸、想碰，但是至少會經過本人允許，這也讓她比較能接受，不會覺得不舒服。
影片最後Sha Sha Li也表示，其實兩個地方都有各自的優點及缺點，主要還是會根據自己的習慣程度來判定，適不適合在當地定居。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：Sha Sha Li
完整影片：https://youtu.be/ccmM2mMfgRk