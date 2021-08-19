房市／大型健身房爭相新興區展店　指名度升

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據觀察，除居住人口稠密的市區多有大型連鎖健身房、各式運動場館等設施，業者近年也搶進不少新興區域，例如去年連鎖業者健身工廠就選在新興發展的台中市水湳經貿園區拓展新分店，今年4月及8月份，更分別在安南的安中同安商圈，以及高雄南岡山捷運站旁展店。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，無論是連鎖健身房，或是知名的賣場、餐廳業者，通常在新興發展區域的展店常有兩種模式。第一，因是新興發展區域，各項機能尚缺乏，建商推出建案後，為補足當地生活機能，會以較便宜的租金邀請廠商進駐，對廠商而言，也是拓展新的營運據點的機會，堪稱互惠，但要注意的是，若該區域人口及消費力道尚不足，可能無法順利經營，這是需要較長時間加以觀察之處；第二，有深厚展店經驗的連鎖業者，都會透過系統分析達到「精準開店」，也就是精準掌握該區的消費人口與消費力道，也因此，坊間常常看到某業者看似開店在一個比較非市區的地點，其實都有其布局的考量。
而新興區域迎來連鎖業者進駐，徐佳馨認為，對一般民眾最大影響在於，已入住者能擁有更強的生活機能，而還未入住、僅是關注該區域房市，有意購屋居住的買方，則會因區段知名度被打響，或是機能有漸趨成熟的趨勢，而提高入住意願。
以連鎖健身房今年4月進駐安南區的安中同安商圈為例，信義房屋安南安中店專員郭鎮彰表示，同安路上有戶數頗多的國宅社區，加上中古社區大樓，居住人口原就相當密集，夜市、便利商店、超商等機能一應俱全，該商圈還鄰近新興發展的草湖寮重劃區，後勢受到期待，可望吸引來自外區的買方，鎖定當地透天產品出手，應也是大型健身房業者會選擇此區落腳的原因。