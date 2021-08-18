新北+2！感染源釐清中　確診者足跡橫跨雙北公車

中央疫情指揮中心今（18）日宣布新增6例的本土病例，其中新北市有2例；新北市長侯友宜表示，今日的2例個案都在三重區，感染源還在釐清中，但接觸者採檢後，PCR全數呈陰性，也希望能趕快斬斷隱形的傳播鏈。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-18 18:14:36
侯友宜指出，今日的2例個案中，共匡列接觸者57人、居家隔離11人，跨縣市通報2案；其中，新增的男性（案15994）在台北市職場上班，年紀較大，8月16日因身體有疾病需到院開刀，採檢PCR為陽性確診，而太太的PCR呈陰性，至於感染源是台北市職場或新北市感染，目前仍在調查中。
侯友宜說，另1個案則是醫院的女看護，8月10日起到醫院擔任看護工作，採檢PCR陰性，8月17日2度採檢後陰轉陽，但CT值達27.65、傳播力弱，而同住的先生、兒子的PCR皆為陰性，感染源也在釐清中；另根據衛生局公布的足跡，1個案足跡橫跨雙北市的306公車。
衛生局今日也公布確診者的公共足跡，案15994於8月7日、8日、14日、15日的上午6點14分至7點40分，自新北市三安里站搭乘306公車至台北市舊庄站，下午的5點至6點20分自台北市舊庄站搭乘306公車道新北市三安里站；而案15995在8月7日的上午10點20分至11點10分前往三重大同市場。
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