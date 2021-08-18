COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

雙薪300萬是基本！竹科媽自嘲「甲級貧戶」　血淚談曝光

▲一名竹科媽媽吐露就算雙薪300萬也感覺像「甲級貧曝」，自嘲同時也讓鄉民一窺在新竹生活的競爭日子。（圖／翻攝自 Pixabay）
▲一名竹科媽媽吐露就算雙薪300萬也感覺像「甲級貧曝」，自嘲同時也讓鄉民一窺在新竹生活的競爭日子。（圖／翻攝自 Pixabay）

記者楊智傑/綜合報導

2021-08-18 18:27:08

今年五月一名搬到竹科的女網友得知當地有個頗知名的「媽媽群組」，因為想進入群組不僅要審核父母學經歷，職業至少為醫師、律師或公務員，或持有3間以上不動產，條件相當嚴苛，也掀起外界討論，而日前就又有名「傳說中的竹科媽媽」在PTT上回應網友討論，感嘆「雙薪沒有300萬建議不要來新竹生活」，自嘲生活「過得像甲級貧戶」同時也吐露在當地生活的高壓辛酸，再度引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前一名剛從研究所畢業的男網友就提出苦惱，他表示自己最近收到竹科開出的高薪職缺，但在公股銀行上班的女友卻很難跟著調到其他地方工作，這就讓他相當苦未來相處時間會受到限制，話題曝光後引發不少討論，其中就釣出一名「傳說中的竹科媽媽」回應，儘管自稱回文語氣口吻較為浮誇，但完整血淚史仍引起熱議。

這名竹科媽媽強調這純粹是自己以「自嘲」角度回應，但也讓不少鄉民一窺竹科高薪光環背後的高壓生活，例如她就建議家庭雙薪如果沒有300萬元，最好不要來新竹，「因為們家差不多是這種水平，但常常覺得在這裡像甲級貧戶」，至於平常生活她也無奈表示新竹只剩下「好賺錢」的優點，不僅大眾交通運輸不夠便利，開車也經常塞車，休假日想出門也只剩下巨城購物中心可以去，「於是你的平日就剩下在家看劇跟生小孩」。

▲民眾反映網站大塞車，網頁甚至顯示「等待時間超過一天」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO表示想出門走走卻碰上塞車，交通運輸又不像台北發達，往往只能到巨城逛逛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
不僅如此，一但有了生小孩的打算後，更有一連串的煩惱產生，竹科媽媽提到光是小孩還只是個細胞的時候，就得先找好月子中心、卡位托嬰中心，就連名字都還是空白時就得先答應排隊，接著為了小孩的教育規劃也得提早做準備「看著家裡對面就有的幼稚園，但是卻沒辦法送進去」，而高學歷的環境下也相當注重教育，除了得學習各種才藝、語言「比功課比才藝，搞不好還要比父母職等」。

再加上為了要讓孩子進入理想學區，更重要的就是提早買房，看著還沒開賣就賣光的建案，沒有門路進不去的預售案，光想看房就要先抽籤，但為了小孩只好忍痛砸錢「於是身上多了1500萬的房貸，跟一間跟鳥籠差不多小的房子」，最後她也點醒就算以上考量都不顧，光是工作就相當不輕鬆「來這裡領高薪，也有相對應的代價，高壓高工時是這裡的常態」、「當大家都很優秀的時候，你就會害怕當最後一名，然後犧牲你大半的生活連健康都賠上去，通常老人才會生的病在這裡也是常態」。

▲買房新手想在疫情期間買房，事前功課要做更足。（圖／NOWnews資料照片）
▲買房更必須考量到未來孩子學區問題，想買房更得先被狠狠薛一筆。（圖／NOWnews資料照片）
文末，竹科媽媽也強調，儘管內容看來有些浮誇，但都是個人血淚談「如果你做好準備了，歡迎來新竹」，文章曝光後也讓批踢踢鄉民紛紛留言回應，不少人認同表示「有著高所得，沒大眾運輸工具，賣點就是一堆公園，得接送小孩到高中畢業，物價房價一流，卻沒有相配的人文資源」、「竹北房價貴到哭但生活品質差台中台北一大截」，不過也有網友則認為「台北其實比較貴，但因為選擇多，相對比較好一點」、「不同收入有不同生活方式」。（編輯：楊智傑）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀