雙薪300萬是基本！竹科媽自嘲「甲級貧戶」　血淚談曝光

今年五月一名搬到竹科的女網友得知當地有個頗知名的「媽媽群組」，因為想進入群組不僅要審核父母學經歷，職業至少為醫師、律師或公務員，或持有3間以上不動產，條件相當嚴苛，也掀起外界討論，而日前就又有名「傳說中的竹科媽媽」在PTT上回應網友討論，感嘆「雙薪沒有300萬建議不要來新竹生活」，自嘲生活「過得像甲級貧戶」同時也吐露在當地生活的高壓辛酸，再度引發討論。

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日前一名剛從研究所畢業的男網友就提出苦惱，他表示自己最近收到竹科開出的高薪職缺，但在公股銀行上班的女友卻很難跟著調到其他地方工作，這就讓他相當苦未來相處時間會受到限制，話題曝光後引發不少討論，其中就釣出一名

「傳說中的竹科媽媽」

回應，儘管自稱回文語氣口吻較為浮誇，但完整血淚史仍引起熱議。

這名竹科媽媽強調這純粹是自己以「自嘲」角度回應，但也讓不少鄉民一窺竹科高薪光環背後的高壓生活，例如她就建議家庭雙薪如果沒有300萬元，最好不要來新竹，「因為們家差不多是這種水平，但常常覺得在這裡像甲級貧戶」，至於平常生活她也無奈表示新竹只剩下「好賺錢」的優點，不僅大眾交通運輸不夠便利，開車也經常塞車，休假日想出門也只剩下巨城購物中心可以去，「於是你的平日就剩下在家看劇跟生小孩」。

▲原PO表示想出門走走卻碰上塞車，交通運輸又不像台北發達，往往只能到巨城逛逛。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不僅如此，一但有了生小孩的打算後，更有一連串的煩惱產生，竹科媽媽提到光是小孩還只是個細胞的時候，就得先找好月子中心、卡位托嬰中心，就連名字都還是空白時就得先答應排隊，接著為了小孩的教育規劃也得提早做準備「看著家裡對面就有的幼稚園，但是卻沒辦法送進去」，而高學歷的環境下也相當注重教育，除了得學習各種才藝、語言「比功課比才藝，搞不好還要比父母職等」。

再加上為了要讓孩子進入理想學區，更重要的就是提早買房，看著還沒開賣就賣光的建案，沒有門路進不去的預售案，光想看房就要先抽籤，但為了小孩只好忍痛砸錢「於是身上多了1500萬的房貸，跟一間跟鳥籠差不多小的房子」，最後她也點醒就算以上考量都不顧，光是工作就相當不輕鬆「來這裡領高薪，也有相對應的代價，高壓高工時是這裡的常態」、「當大家都很優秀的時候，你就會害怕當最後一名，然後犧牲你大半的生活連健康都賠上去，通常老人才會生的病在這裡也是常態」。

▲買房更必須考量到未來孩子學區問題，想買房更得先被狠狠薛一筆。（圖／NOWnews資料照片）

文末，竹科媽媽也強調，儘管內容看來有些浮誇，但都是個人血淚談「如果你做好準備了，歡迎來新竹」，文章曝光後也讓批踢踢鄉民紛紛留言回應，不少人認同表示「有著高所得，沒大眾運輸工具，賣點就是一堆公園，得接送小孩到高中畢業，物價房價一流，卻沒有相配的人文資源」、「竹北房價貴到哭但生活品質差台中台北一大截」，不過也有網友則認為「台北其實比較貴，但因為選擇多，相對比較好一點」、「不同收入有不同生活方式」。（編輯：楊智傑）