坦言「曾放不下網紅身分」！鄧佳華曝正向人生觀 網讚翻
自稱「FBI帥哥」的爭議型網紅鄧佳華，過去時常出現在社會版面上，但近年來作風趨於低調。而昨（17）日他更表示自己將到IC封測大廠日月光就職，更在臉書上分享自己一路走來的心聲，也引發網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 20:15:25
鄧佳華昨（17）日在個人IG透露自己的最新動向，曬出日月光集團中壢廠的識別證，並稱「新環境，要好好上班」。而日月光公司也證實鄧佳華通過考試應徵上作業員，並對所有員工一視同仁，不會透露屬於個人隱私的薪資待遇，對特定員工的工作表現、職務狀況也不會予以評論。
隨後也有媒體爆出，鄧佳華先前曾在新竹物流上班過。今日晚（18）間他也再度於臉書上發文說明，「以客觀的立場來講，只要是有手有腳的人，都需要一份穩定正常的工作，為什麼從新竹物流離職，是因為想換個跑道來到日月光，人生就是要不斷學習，自己所不會的事物」。
鄧佳華也坦言，「我當初是很排斥工作上班啊，因為自己覺得是網紅所以無法拉下身份工作，但後來漸漸想通，這樣的想法完全錯誤，必須去找工作，踏踏實實的渡過人生」。一改過去的爭議形象，鄧佳華的正向態度也令網友讚賞「人生態度我們該學習」、「不管怎樣，希望你能穩定下來工作」、「長大了，加油」。（編輯：潘毅）