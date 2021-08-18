粉絲也想打高端！館長接種前「10字」急切割：別牽拖我喔

國產高端疫苗今（18）日下午四點起，新增開放「8月13日12時以前意願登記，且為35歲至20歲(含)［即2001年8月23日(含)以前出生］民眾」預約施打，網紅「館長」陳之漢也在臉書曬出預約登記接種成功的畫面，讓不少粉絲和網有在該篇文章底下紛紛羨慕喊「我也想打」，而稍早館長又再度發文呼籲粉絲「要打什麼疫苗自己決定，不要說館長推薦！」。

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網紅「館長」稍早在曬出預約登記後又發文急呼籲，要粉絲仔細思考要施打的疫苗種類，「阿館先講喔，要打什麼疫苗自己決定，不要說館長推薦！到時候打下去陽痿，或是人怎麼了就說阿館叫我打，別牽拖我喔切記欸！」。

▲館長曬出自己預約登記成功的畫面。（圖／翻攝自館長臉書）

而先前有酸民質疑館長「不打高端說不敢打、要去打了說消費疫苗」，館長也利用這個機會回擊酸民，獲得不少粉絲叫好「支持台灣疫苗就是讚啦！」、「本來就是要支持國產的啊，新台幣不是也是國產的」、「打什麼疫苗都可以啊，台灣又沒限制」、「沒出國需求就有什麼打什麼吧，疫苗是防重症而不是不會染疫」、「都知道是酸民了，氣也沒用呀」。

中央流行疫情指揮中心今宣布，國產高端疫苗開放20歲至35歲民眾預約接種，指揮中心發言人莊人祥表示，這波增加高端疫苗接種預約中，有29萬4000人符合預約資格，自今天下午4點到5點間，一個小時內完成預約的人數是8萬2000人，大約佔了27.99%。（編輯：楊智傑）