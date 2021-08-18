求職男嗨喊「面試錄取了」！一週後臉綠　眾嘆：早就說過

受到疫情影響，許多人不幸失業，生計大受影響，因此若能在此期間獲得面試邀約，多數人都會更加珍惜機會並認真準備。對此，有一名男網友表示自己面試「錄取了」，但一週後卻臉綠，貼文一出，掀起熱議。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「錄取後又被通知未錄取真的發生在我身上…」為題發文，表示上週三到某公司面試，過程中聊的很愉快，「主管也會送人資核薪，薪資就以核薪的結果為主」。





原PO心想「OK，那應該是穩了」，而他在昨（17）日便再次詢問主管進度如何，對方則回應「會再提醒人資，儘快給你回覆」。不過，原PO收到的卻是「因為有其他人選考量，就暫不錄取了」，讓他不知該如何是好「現在不知道怎麼辦，只能期盼還有更多的面試了」。





▲受疫情影響，工作難找，因此若有面試機會，多數人都會更加珍惜，不過，就有一名男網友表示自己「錄取了」，但一週後卻臉綠，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）

其中，也有不少網友指出，「一堆人都說過了，沒有拿到正式offer之前，一切都是假的，呵呵，而且文章看不出你哪裡被錄取了」、「我今天也是這個樣子，口頭offer聽聽就好，有沒有拿到一切看郵件有沒有寄錄取為主」、「沒收到offer前什麼都是假象」、「收到正式offer前都當作一切是假的」、「早就說過了，沒收到正式offer之前，都不算」、「還沒拿到正式的mail或是錄取通知書，都還不算錄取唷～」。（編輯：郭佩蓉）



