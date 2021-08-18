送餐被要求「唱生日歌」！外送員暴怒　同行反讚：你賺到

疫情期間美食外送平台也旋風式成長，不但防疫產品如口罩、酒精都能外送，也採用了無接觸送餐方式減少接觸避免染疫，消費者也可以在APP中寫下其他需求或提醒外送員的備註。部過日前就有名外送員在臉書社團抱怨，有客人替一名當天生日的壽星點了晚餐，希望外送員在門口「大聲唱生日快樂歌」，話題曝光後引發不少同行討論。

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這名外送員日前在臉書社團《UberEats/FoodPanda外送員討論區》曬出一張訂單截圖，只見訂單上除了訂餐資訊外，寫給外送員的配送欄內還有著這名客人的「特別要求」，原來是這名客人替住在三樓的壽星朋友點了晚餐，不僅如此還在備註欄上要求「送給ＯＯＯ，幫我祝她生日快樂，大聲唱生日快樂歌給她！謝謝」。

▲客人希望外送員能在送餐時，到門口「大聲唱生日快樂歌」。（圖／翻攝自臉書社團《UberEats/FoodPanda外送員討論區》）

不過這個「特別要求」就讓原PO氣到爆粗口，忿忿不平表示「一單也才賺你個4、50元，啊是要唱Ｘ小」，認為他的職責內容就是「將餐點平安送達」，最後也自然什麼也沒做，送完餐就直接離開了。

這篇抱怨文引來許多同行討論，其中就有許多網友也對客人的要求感到無言，紛紛留言表示好好笑，我都還沒接過這種」、「那就不要唱啊」、「當不知道，餐點給了走人」，也有網友發揮惡趣味「放分手快樂的歌送上去」、「可以自己換歌啊，反正等等吵架的也不是你」、「分手快樂祝妳快樂，妳可以找到更好的」、「順便幫他求婚如何」。

但也有過來人就表示，其實這也是個展現自己貼心服務的機會，或許對方會為了這個順手的小舉動額外給予小費何樂而不為，「上次遇到一個客人拿100元，叫我跟他說生日快樂，我還幫他拍手勒」、「我最多說生日快樂而已」、「給小費就賺」、「我上次也叫ub幫說聲，有發小費」。（編輯：楊智傑）