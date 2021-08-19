NOW早報／炒蛋加「1海鮮」超銷魂！他曝3步驟：3分鐘出鍋

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT cookclub分享「蟹腳炒蛋」的作法，他表示，這道菜其實也是沒有什麼難度，只需要「喇喇ㄟ（攪一攪）」就能做好一道菜，他指出，「螃蟹肉中含有多種維生素，其中維生素A均高於其它水生動物，螃蟹中所含的維生素B2是肉類的5到6倍，比魚類要高出6到10倍，比蛋類要高出2到3倍。」
原PO接著更不藏私分享煮法，準備食材包括：雞蛋4顆、蟹腳肉、少許白芝麻油、一點鹽巴、少許蒜末、少許蔥花，而烹飪步驟則有三點：1.四顆雞蛋打勻，加入鹽巴。2.先炒蒜末，加入一些白芝麻油，加入蟹腳肉炒香。3.加入蛋液炒到六分熟關火，用餘溫把蛋炒熟，擺盤後灑上一點蔥花。原PO直指，這道菜既簡單又美味，3分鐘就能出好菜。
而此文曝光，許多老饕紛紛推爆，「職業婦女到家煮飯分秒如打仗，這道菜超適合，推」、「真的很快，備料又容易！」「0廚藝的人也可以上手了」、「好像不難，下次來試試看」、「光用想的就覺得好好吃」。
今日天氣／鋒面影響天氣不穩 局部地區午後有雨
今（19）日天氣和昨類似，由於鋒面仍在台灣北部海面，天氣稍不穩定，各地雲量偏多，降雨仍集中在午後雷陣雨，尤其在山區及近山區平地有局部大雨發生的可能，若對流發展較晚降雨會持續到晚上，清晨到上午這段期間，在西半部沿海地區及澎湖亦有零星降雨；此外，馬祖、金門較接近鋒面，降雨機率較高，尤其馬祖有短延時強降雨，並有局部較大雨勢發生的機率；溫度方面，各地高溫約30至32度。
12到17歲青少年有望打疫苗！陳時中：有兩種選擇
台大公衛教授陳秀熙昨（18）日上午在直播中表示，美國最新研究指出，針對12到17歲青少年接種莫德納疫苗的安全性「可接受」；對此，指揮中心做出最新回應。
指揮中心指揮官陳時中表示，疾管署已經向食藥署提出12到17歲接種莫德納疫苗的申請，下午公文就會送來，「針對青少年打疫苗，相關BNT與莫德納疫苗的交互運用有必要。」他強調，不是兩個混打，而是未來考慮可以提供12歲到17歲青少年兩個選擇。
至於目前國內莫德納疫苗數量不足，未來如果開放青少年施打，是否排擠到已經接種第一劑疫苗的人員？對此陳時中強調，青少年接種本來規劃是BNT，現在多一個選擇，莫德納的供應量還是會考慮到第一劑的必要性，來保留相關的量，所以青少年接種還是會以BNT疫苗為主。
國外報導指出，0到3歲的確診小孩，家戶傳播比3歲以上還更容易，對此指揮中心專家小組召集人張上淳說明，過往因為很少低齡小孩發生感染，現在因為Delta病毒株的關係，因為家人密切接觸，不能忽略小小孩的家戶感染，當時也認為這類小小孩跟社區內的人接觸低，所以造成傳染風險小，目前國內很少小小孩感染，並沒有看到這樣問題，再加上國內目前也以英國變種病毒株為主。
另外針對突破性感染，國外發現即便接種兩劑疫苗，Delta病毒株的確診者病毒量，跟沒打疫苗是相當的，張上淳表示，這波Delta病毒株確診者，打完疫苗後還是Ct值很低，換句話說病毒量高，張上淳舉例，從美國可以看到，雖然施打疫苗比例高，但還是大規模傳播，所以有打疫苗還是要擔心防護力，尤其對Delta病毒株要靠其他方式，例如要加強包括戴口罩等，這部分都還是要特別小心關切。
首談阿富汗變局 蔡英文：台灣唯一選項是讓自己更強大
阿富汗政局變動引發全球關注。兼任民進黨主席的總統蔡英文昨（18）日在中常會中對此表示，台灣唯一的選項，就是要更強大並堅定保衛自己，也要跟有共同價值的夥伴合作，仰賴不放棄對台動武的人之一時善意與施捨絕非選項，823金門戰役63周年將至，軍民一心，終於擊退威脅就是最好的證明。
影／塔利班重奪阿富汗政權 首場記者會承諾保障女性權利
極端組織塔利班（Taliban）進入阿富汗首都喀布爾，17日召開首場國際記者會，並且開放記者提問。塔利班主要發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在記者會上表示，˙阿富汗戰爭已經結束，希望能與其他國家維持和平關係，強調「喀布爾的安全與和平是他們的優先事項」。穆賈希德也針對外界關心的女性權利問題作出回應。
習近平踏破底線威脅世界？西方社會態度巨變
美國「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）先前直言，「習近平是全世界最危險的敵人，全體中國人都是受害者」，因而引發討論以及關注。無獨有偶，德國媒體也刊文評論，指出「中國又有了新的『惡魔毛澤東』。」西方近期眼光不約而同一致投向習近平，並且對他冠以及其負面的評論，也讓外界開始探討，習近平是否真的踏破了世界的底線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。