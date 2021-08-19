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威力彩21.5億抱回家？5生肖超旺　最佳「投注時間」曝　

▲威力彩已連40槓，下期頭獎累積獎金上看21.5億元，對此，易經財經專家陶文表示，今天財運最旺星座是蛇、馬、羊、雞、狗。（圖／NOWnews資料照）
▲威力彩已連40槓，下期頭獎累積獎金上看21.5億元，對此，易經財經專家陶文表示，今天財運最旺星座是蛇、馬、羊、雞、狗。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-08-19 09:34:24

威力彩已經連續槓龜40期，頭獎上看21.5億，讓不少彩迷躍躍欲試，盼財神爺能夠來敲門，而下期頭獎將於今（19）日開出，人人都想要拼一夜致富！而究竟有哪些生肖在今天的運勢最旺？買彩券又應該挑哪個時機點購買，才有機會把21.5億大獎抱回家呢？

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據《ETtoday》報導，易經財經專家陶文指出，8月19己亥日是正財星超旺的日辰，財運最旺的生肖是蛇、馬、羊、雞、狗，以屬馬的財運最佳；另外因為己亥日是個典型的「財多身弱」的日辰，若想要補強自己的元氣，那就是「飲食旺運法」，這一天最強的旺運食物是甜食，最好是紅色或咖啡色的甜食，甜度較高的巧克力、紅色甜甜圈、紅色馬卡龍，或是火龍果、紅色西瓜等等。

▲威力彩以連槓35期，下期頭獎累積將額上看10億元。（圖／資料照）
▲陶文指出，己亥日是正財星超旺的日辰，若想中威力彩頭獎，還需補足自身元氣，包括吃紅色甜食或者穿紅色衣服。（圖／NOWnews資料照）
另外，今天的四大吉利時辰為：

巳時（9點至11點）吉利方位：西南、正西、西北。

午時（11點至13點）吉利方位：正東、東南、正南。

未時（13點至15點）吉利方位：東南、正南、西南。

酉時（17點至19點）吉利方位：西北、正北、東北。

陶文提到，最為吉利的時辰是午時，前往正南方的彩券行購買，或是先到彩券行的「正北方」等待15分鐘之後，再進入彩券行購買中獎率極高，買好彩券後，請到附近開戶的銀行存錢（數量不拘）或補摺，又會大大提昇財利運勢。

陶文進一步解釋，己亥日又以農曆7月（丙申月），財氣更加強大，只可惜這天氣勢不佳，由於己亥日的元素是土和水，需要紅色與紫色補強，除了吃紅色甜食補運以外，也能穿著紅色或紫色衣服購買彩券，可以提昇中獎的運氣指數，就有機會抱回21.5億的頭獎。（編輯：張嘉哲）

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