威力彩21.5億抱回家？5生肖超旺 最佳「投注時間」曝
威力彩已經連續槓龜40期，頭獎上看21.5億，讓不少彩迷躍躍欲試，盼財神爺能夠來敲門，而下期頭獎將於今（19）日開出，人人都想要拼一夜致富！而究竟有哪些生肖在今天的運勢最旺？買彩券又應該挑哪個時機點購買，才有機會把21.5億大獎抱回家呢？
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 09:34:24
據《ETtoday》報導，易經財經專家陶文指出，8月19己亥日是正財星超旺的日辰，財運最旺的生肖是蛇、馬、羊、雞、狗，以屬馬的財運最佳；另外因為己亥日是個典型的「財多身弱」的日辰，若想要補強自己的元氣，那就是「飲食旺運法」，這一天最強的旺運食物是甜食，最好是紅色或咖啡色的甜食，甜度較高的巧克力、紅色甜甜圈、紅色馬卡龍，或是火龍果、紅色西瓜等等。
另外，今天的四大吉利時辰為：
巳時（9點至11點）吉利方位：西南、正西、西北。
午時（11點至13點）吉利方位：正東、東南、正南。
未時（13點至15點）吉利方位：東南、正南、西南。
酉時（17點至19點）吉利方位：西北、正北、東北。
陶文提到，最為吉利的時辰是午時，前往正南方的彩券行購買，或是先到彩券行的「正北方」等待15分鐘之後，再進入彩券行購買中獎率極高，買好彩券後，請到附近開戶的銀行存錢（數量不拘）或補摺，又會大大提昇財利運勢。
陶文進一步解釋，己亥日又以農曆7月（丙申月），財氣更加強大，只可惜這天氣勢不佳，由於己亥日的元素是土和水，需要紅色與紫色補強，除了吃紅色甜食補運以外，也能穿著紅色或紫色衣服購買彩券，可以提昇中獎的運氣指數，就有機會抱回21.5億的頭獎。（編輯：張嘉哲）