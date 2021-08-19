威力彩21.5億抱回家？5生肖超旺　最佳「投注時間」曝　

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財運最旺的生肖是蛇、馬、羊、雞、狗，以屬馬的財運最佳

這一天最強的旺運食物是甜食，最好是紅色或咖啡色的甜食

▲陶文指出，己亥日是正財星超旺的日辰，若想中威力彩頭獎，還需補足自身元氣，包括吃紅色甜食或者穿紅色衣服。（圖／NOWnews資料照）

最為吉利的時辰是午時，前往正南方的彩券行購買