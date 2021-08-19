浴室牆上被裝「粉紅色扶手」！行家揭真實用途：我家也有
不少人浴室內牆上都會加裝收納架，不僅方便擺放物品，也能保持浴室整潔及乾淨。不過，就有一名網友指出，家中浴室被裝了一塊詭異的粉色扶手，讓他崩潰求助「我已經不在乎用途了，但是要怎麼拆下來？」對此，就有行家立馬揭開真相，更貼心教學該如何拆卸。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 11:16:16
原PO於臉書社團《裝潢DIY研究室》上貼出一張照片，只見畫面中，浴室牆上有塊幾乎呈現圓弧形的粉色物體，他崩潰求助表示「這是幹嘛的⋯啊不，我已經不在乎用途了，但是要怎麼拆下來，我看了一圈找不到洞⋯」。
問題曝光後，瞬間掀起不少人留言，「差點以為是扶手」、「往左邊輕輕的轉到45度，密室就會打開了」、「肥皂台，背後用釘的再掛上去的」、「好想知道這到底是啥，我以前也看過，真的是肥皂盒？也太不實用了吧」。
但就有行家解釋，其實只是僅剩下一邊的毛巾架，「毛巾架，左邊少一個」、「我家也是這種....他是毛巾架啦」、「我那天也是想要拆了這個毛巾架來換新的，找了一圈也看不到螺絲孔，好奇怎麼黏住的，結果看好看到這篇太棒了」、「你這個應該是少一邊的毛巾架，左邊的壁掛勾還在啊」、「掛衣架吧？另一邊應該有孔洞，兩個相對應中間是用白鐵管，往上推」。
甚至有網友貼心幫忙解惑該如何拆下，直言「往上推，他是勾下去而已，施一點力氣」、「往上推，它背部有掛勾的洞」、「上推，背後應該是葫蘆孔」、「向上推就起來了」、「稍微用力往上推」。（編輯：陳雅雲）