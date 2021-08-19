住戶搭電梯用鑰匙戳！他見「慘況」氣炸：已經換新面板了
現代生活中常需要搭電梯，但最近因疫情影響，有些人為了避免用手按按鈕，會利用其他方式代替。對此，就有網友抱怨，住戶都用鑰匙戳電梯按鈕，導致電梯按鈕壞掉，因此只好換新的面板，結果住戶仍繼續狂戳，讓他相當氣憤，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 11:54:26
原PO在《爆怨2公社》表示，之前發現住戶都會用鑰匙戳電梯按鈕，便貼出告示「提醒住戶不要用鑰匙戳按鈕」，然而住戶根本不理會公告，換了新的面板還是繼續戳，讓他傻眼直呼「到底有什麼障礙…勤洗手比你用鑰匙到處亂戳還要安全」。
原PO也補充，之前是電梯按鈕被戳壞了，於是直接找廠商把整片面板換掉，並不是氣塑膠模破掉，接著也貼出電梯按鈕被戳的照片，只見很多按鈕的保護膜都被戳破，他也無奈的說「看保護膜被戳成這樣，就知道鑰匙的殺傷力了…」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「用鑰匙戳是怎麼戳成這樣的…」、「我看過很多人用鑰匙用力戳按鍵的，真不懂輕輕按就可以了」、「貼個字條，再戳，面版壞掉時，你們多要走樓梯」、「直接將修理費用貼在電梯裡啦」、「當戳戳樂在玩欸」、「某些人害怕就不要出門或者走樓梯，搭電梯又喜歡擠第一個又不按電梯的」、「再戳壞不給換，請自行爬樓梯」。（編輯：許智超）
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