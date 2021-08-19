台中人的最愛！男一吃「百搭辣椒醬」崩潰了：是我買錯？
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 16:41:44
台中有款辣椒醬遠近馳名，據說土生土長的台中人都一定吃過，也受到許多人大力推薦。不過，就有一名男網友發文，表示某天經過賣場順手買回家，豈料一吃卻崩潰，貼文一出，掀起熱議。
該名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示在網路上看到該款辣椒醬，以為搭配任何東西都好吃，於是他便趁原本喜愛的辣椒醬吃完之際，到大賣場買了一瓶該款台中知名辣椒醬。
豈料，當原PO買回家試吃後，卻超崩潰，「誰能告訴我，是我買錯，還是它本來就是這樣」，原來他以為該款辣椒醬和一般辣椒醬不會有太大差別，但一吃卻嚇到「為什麼辣椒醬不辣，它反而是甜的」？貼文一出，掀起熱議，「我們台中人就愛這味」、「吃油飯、炒麵、炒米粉、蚵仔煎必備的好吃」、「甜辣醬啊，台中人之愛」、「神醬百搭，你不懂」、「超好吃的，我冰箱也有一罐」、「辣椒醬本來就是甜的，你買到辣的是壞的」、「台中神器」、「台中就對這一味」。
另外，還有人表示，「請把他當成甜辣醬」、「那不是辣的啊」、「本來就是不辣還有點甜，是甜辣醬」、「他是甜辣醬，很甜的辣醬」。（編輯：郭佩蓉）