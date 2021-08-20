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影／泰國娘娘評比台灣牛肉麵　清燉口味他喊：刷新我三觀

▲到底台灣特色美食「牛肉麵」，能帶給娘娘什麼體驗呢？（圖／Alizabeth 娘娘 授權）
▲到底台灣特色美食「牛肉麵」，能帶給娘娘什麼體驗呢？（圖／Alizabeth 娘娘 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-20 20:00:00

台灣雖然土地幅員不大，但是卻在此孕育出了非常多具有特色的美食，包含珍珠奶茶、鹽酥雞、臭豆腐等等。Youtube頻道「Alizabeth 娘娘 」這次就要來試吃台灣最有名的特色美食之一「牛肉麵」，到底不同口味的牛肉麵能帶給娘娘什麼奇妙的感受呢？

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▲首先登場的清燉牛肉麵，讓他感到相當滿意。（圖／Alizabeth 娘娘  授權）

首先登場的是經典的「清燉牛肉麵」，不同於其他色澤鮮豔的湯頭，清燉牛肉麵的調味方式相對簡單，而且也較能忠實呈現牛肉的美味，娘娘在試吃後也表示，自己原本很討厭台灣的清湯，因為都沒什麼味道，但是清燉牛肉麵不僅味道很足，而且寬寬的麵條更使其入味，讓他相當驚艷。

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▲半筋半肉牛肉麵的美味程度，讓娘娘直呼「能吃一百個」。（圖／Alizabeth 娘娘  授權）
接著是萬年不敗的熱門口味「紅燒半筋半肉牛肉麵」，紅燒的湯頭味道就比前面清燉來的重口味一些，而選用的牛肉更是台灣人最愛的「半筋半肉」，果不其然，娘娘在試吃後對此讚不絕口，尤其是對牛筋的部分，美味程度讓他甚至豪言可以「吃一百個」都沒問題。


影片最後，娘娘也對今天試吃的幾種不同的牛肉麵給出評價，其中最讓他印象深刻，且顛覆三觀的就是清燉牛肉麵，而影片中也還有「番茄」、「酸白菜」、「川味」等口味，評測相當豐富。（文字編輯：沈傳恩）


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▲影片中還有許多不同口味的牛肉麵。（圖／Alizabeth 娘娘  授權）
▶感謝授權：Alizabeth 娘娘   
原始影片：https://youtu.be/4NTAgTpkn0A

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