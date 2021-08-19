何時感覺自己老了？眾人全喊「同一標準」：完全做不到了
人的一生走到某個階段、某個時刻，或是遇到某個狀況的時候，有些人就會覺得自己老了，但每個人對於「老」這件事情的衡量標準也都不一樣，就有網友討論「大家什麼時候覺得自己老了？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 17:42:04
一位網友在臉書社團《爆廢公社》發文問：「大家來說說…哪一刻讓你自己覺得『啊！我老了』」原PO也表示「覺得自己老了的時刻，就是當我抱重物或抱小孩的時候，抱起來的瞬間竟然扭傷，痛到必須到診所打針、拿藥才能緩解疼痛的時候」。
貼文一出立刻引發熱議，網友紛紛直指「熬不了夜」、「74年次的，現在完全無法熬夜啊」、「熬夜個一天，就連續兩三天頭暈暈的」、「沒睡覺隔天身體就不舒服」、「以前可以連續3天沒睡，現在熬夜一天就睡超久」、「到晚上10點、11點就特別想睡的時候」、「晚上11點就愛睏」、「超過平常睡覺時間睡...隔天像累了好幾天」。
另外也有一些網友認為是「閃到腰好不了的時候」、「近視眼鏡看迷糊去換老花眼鏡時」、「有小孩開始叫我阿姨時」、「身邊的人開始結婚生小孩」、「漸漸發現新認識的人都比我小的時候」、「現在看到新進員工都不想問幾年次了」、「吃大餐後半夜痛風忽然發作」。（實習編輯：王麗雯）