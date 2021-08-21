影／最多人念卻重考的5科系？他建議指考考完不要做這事

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Youtube頻道「奕哥」在影片中提出五個科系，皆為較多人去念結果卻重考的五個科系。
一、化工系：學生曾自嘲此科系為全台最大的重考班，畢業出路為重考。
二、藥學系：學生較希望考到含金量較高的醫學系或牙醫系。
三、物理治療系、職能治療系以及護理系：皆為醫療相關科系，易考慮到含金量問題。
四、電機系、資工系：奕哥表示 2 者列表放在一起的原因，是因為這兩個科系主要出路都為工程師，大多人不喜歡工程師的工作。
影片中提到，大部分台灣的重考生，都以醫學系或牙醫系為目標科系，社會組重考科系的人比較少，Youtube頻道「奕哥」也建議，讓大家多做選擇再決定自己想念的科系。
上大學最主要就是找到自己的興趣所在，以及思考未來的方向，Youtube頻道「奕哥」也建議大家找到自己的興趣，或是擅長的領域，深入了解你的科系，上大學並不會有人在意你高中考試的分數，也不會比較科系了，在同一所大學裡，不同科系的同學只會好奇彼此在系上學了什麼。
影片後面也提到，指考完後的暑假，大家可以利用這一些時間做些什麼事情。
一、打工、兼家教
二、考駕照
三、學英文、（視科系）先修微積分
四、不要沉迷手遊：沉迷於手遊當中，容易浪費掉時間與金錢，而適當的玩沒問題，如果影響到了生活，建議嘗試把遊戲戒掉。
五、培養興趣
最後也建議大家不要沉迷於手遊當中，多培養一些興趣，充實升大學前的暑假。（實習編輯：王偉妮）
▶ 感謝授權：奕哥
完整影片：https://youtu.be/q5H35XwnuU4