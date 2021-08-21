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影／最多人念卻重考的5科系？他建議指考考完不要做這事

▲指考結束，Youtube頻道「奕哥」在影片中分享，學生在升大學前暑假能做的事情，並分享重考率高的5大科系。（圖／奕哥 授權）
▲指考結束，Youtube頻道「奕哥」在影片中分享，學生在升大學前暑假能做的事情，並分享重考率高的5大科系。（圖／奕哥 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-21 13:00:00

高三指考剛考完不久，未踏入大學的新鮮人們對大學都有著憧憬和疑惑，而大學是踏入職場前的一個階段，很多人進大學後才發現，現在就讀的科系並不適合自己，進而準備重考，Youtube頻道「奕哥」整理了網友們的升學經驗，發現了 5 個很多人念，但是最後卻容易選擇重考的科系，以及建議指考完的學生能做的事情。

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Youtube頻道「奕哥」在影片中提出五個科系，皆為較多人去念結果卻重考的五個科系。


一、化工系：學生曾自嘲此科系為全台最大的重考班，畢業出路為重考。

二、藥學系：學生較希望考到含金量較高的醫學系或牙醫系。

三、物理治療系、職能治療系以及護理系：皆為醫療相關科系，易考慮到含金量問題。

四、電機系、資工系：奕哥表示 2 者列表放在一起的原因，是因為這兩個科系主要出路都為工程師，大多人不喜歡工程師的工作。


影片中提到，大部分台灣的重考生，都以醫學系或牙醫系為目標科系，社會組重考科系的人比較少，Youtube頻道「奕哥」也建議，讓大家多做選擇再決定自己想念的科系。


▲Youtube頻道「奕哥」提到，台灣大部分的重考生都以考取醫學系或牙醫系為目標。（圖／奕哥
▲Youtube頻道「奕哥」提到，台灣大部分的重考生都以考取醫學系或牙醫系為目標。（圖／奕哥 授權）

上大學最主要就是找到自己的興趣所在，以及思考未來的方向，Youtube頻道「奕哥」也建議大家找到自己的興趣，或是擅長的領域，深入了解你的科系，上大學並不會有人在意你高中考試的分數，也不會比較科系了，在同一所大學裡，不同科系的同學只會好奇彼此在系上學了什麼。


影片後面也提到，指考完後的暑假，大家可以利用這一些時間做些什麼事情。

一、打工、兼家教

二、考駕照

三、學英文、（視科系）先修微積分

四、不要沉迷手遊：沉迷於手遊當中，容易浪費掉時間與金錢，而適當的玩沒問題，如果影響到了生活，建議嘗試把遊戲戒掉。

五、培養興趣

最後也建議大家不要沉迷於手遊當中，多培養一些興趣，充實升大學前的暑假。（實習編輯：王偉妮）


▲Youtube頻道「奕哥」建議在升大學的暑假中，不要過度沉迷於手遊。（圖／奕哥
▲Youtube頻道「奕哥」建議在升大學的暑假中，不要過度沉迷於手遊。（圖／奕哥 授權）

▶ 感謝授權：奕哥
完整影片：https://youtu.be/q5H35XwnuU4

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