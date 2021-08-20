房市／小港站吸在地客　單價坐1望2

我是廣告 請繼續往下閱讀
住商不動產小港宏平店副店長丁晉偉指出，小港站周邊的房價漲幅主要來自於新成屋，由於土地取得成本、營造成本逐漸攀升，例如康莊路上新建案，高樓層的開價都在19至20萬左右，最低也要18萬上下。雖然新建案單價坐1望2，但因小港地區買方主要是以地緣性為主，包括原本就住在小港的民眾，或是在工業區工作的族群，因此只要預算上能夠負擔，新建案接受度仍不低。
至於中古屋部分，丁晉偉說明，過去小港地區新建案與中古屋價差沒有這麼大，多數買方會選擇屋齡較新的物件，如今新建案價格越來越高，而屋齡20多年的中古華廈，成交價則多介於9至13萬間，也會使部分有預算考量，或是希望室內使用坪數較大的自住買方，回頭多考慮中古物件，進而推升中古屋交易價量。
另外值得關注的是，8月初有消息傳出，列入前瞻計畫的高雄捷運延伸屏東計畫，屏東縣政府已提報「小港東港線」、「大寮屏東線」、「左營屏東線」、「大寮萬單潮州線」等4條路廊獲交通部核備，將針對最優路廊展開可行性評估。其中，「小港東港線」即是從小港站延伸至林園後，跨越高屏溪至屏東東港，由於高雄市府已針對小港延伸至林園的路段進入綜合規劃階段，預計明年底動工，屏東縣府將進一步針對林園至東港路段執行可行性研究。