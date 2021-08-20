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房市／小港站吸在地客　單價坐1望2

▲小港站近小港市區，多具有地緣性的自住客買進。（圖／住商不動產提供）
▲小港站近小港市區，多具有地緣性的自住客買進。（圖／住商不動產提供）

財經中心/綜合報導

2021-08-20 18:00:00

統計顯示，高雄捷運紅線今年上半年與去年同期相較，電梯大樓與華廈的交易價量增幅最大在小港站；特別的是，該站周邊住宅均價年增率逾4成，但目前尚在1字頭。業者表示，漲幅主要來自於新成屋，同時也帶動了中古屋，不過，由於中古屋基期較低，使整體住宅均價相對仍親民。

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信義房屋統計今年上半年高雄捷運紅線各站點周邊電梯大樓與華廈的交易價量，與去年同期相較，小港站交易件數176件，增幅高達467%，住宅單價17.78萬，雖尚在1字頭，但也較去年有41%成長，價量漲幅均是各站點之中最顯著。

住商不動產小港宏平店副店長丁晉偉指出，小港站周邊的房價漲幅主要來自於新成屋，由於土地取得成本、營造成本逐漸攀升，例如康莊路上新建案，高樓層的開價都在19至20萬左右，最低也要18萬上下。雖然新建案單價坐1望2，但因小港地區買方主要是以地緣性為主，包括原本就住在小港的民眾，或是在工業區工作的族群，因此只要預算上能夠負擔，新建案接受度仍不低。

至於中古屋部分，丁晉偉說明，過去小港地區新建案與中古屋價差沒有這麼大，多數買方會選擇屋齡較新的物件，如今新建案價格越來越高，而屋齡20多年的中古華廈，成交價則多介於9至13萬間，也會使部分有預算考量，或是希望室內使用坪數較大的自住買方，回頭多考慮中古物件，進而推升中古屋交易價量。

另外值得關注的是，8月初有消息傳出，列入前瞻計畫的高雄捷運延伸屏東計畫，屏東縣政府已提報「小港東港線」、「大寮屏東線」、「左營屏東線」、「大寮萬單潮州線」等4條路廊獲交通部核備，將針對最優路廊展開可行性評估。其中，「小港東港線」即是從小港站延伸至林園後，跨越高屏溪至屏東東港，由於高雄市府已針對小港延伸至林園的路段進入綜合規劃階段，預計明年底動工，屏東縣府將進一步針對林園至東港路段執行可行性研究。

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