這3種「天使類型」客人最討喜！服務業全淚喊：做過都懂

各行各業都有不為人知的秘辛，而在生活上常見的「服務業」，雖然入行門檻相對較低，但也是相當不容易；對此，就有一名男網友分享「這三種天使類型的客人」最討喜，貼文一出，曾做過服務業的網友全認同，紛紛淚喊「做過都懂」。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「最喜歡這三種天使類型的客人」為題發文，表示在上班的社畜時間中，只要遇到這三種類型的客人，那一天的心情就會變超好。





第一種「笑臉迎人」，此種客人型態為「親切天使」，因為有時候過忙，或是遇到捉摸不定的客人，排隊隊伍就會變超長，導致店員也很緊張，因此在想要趕緊消化隊伍的情況下，笑容便會無意識的漸漸消失；但只要遇到這類型的客人，「能夠秒殺所有緊張感，完全把緊張的氣場瞬間柔化，常常在這個一瞬間，意識到自己笑容消失，連忙補上一個大大的笑臉。那笑容，能讓忙碌的我們瞬間恢復熱情，更能讓我們加速作業，心態也能放鬆不少」。





▲有一名男網友分享「這三種天使類型的客人」最討喜，貼文一出，曾做過服務業的網友全認同，紛紛淚喊「做過都懂」。（示意圖／取自unsplash）

錢包在手，目光鎖定

第三種「遠端連線」，此種客人型態為「政戰天使」，這類型的客人會先提前打電話自取，告知想要的飲料品項，然後只需要我們給時間點即可，「這類型的客人值得拿諾貝爾和平獎」，因為有時遇到繁忙時刻，讓等待時間變長，「這種遠端連線型的客人，能夠挪出自己的等待時間去做些別的事情 也能夠幫助我們在消化時 大幅降低害怕客人忽然等到瘋掉的心靈狀態」。





貼文一出，掀起熱議，「我好像是2，拿到飲料還會說謝謝」、「我平常都當1跟2，偶爾當3，快稱讚我」、「點完飲料說謝謝，拿完飲料再說一次，一天可以說好幾次謝謝」、「完了，我都不是，要來好好改進了」；其中，也有不少做過服務業的網友回應，「做過服務業的都懂，天使下凡」、「做服務業～只要遇到天使客人，上班都會看到我發聖光笑容迎面客人」、「說『謝謝，辛苦了』的客人」。（編輯：郭佩蓉）



