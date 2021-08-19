買二手車見「一串平安符」該丟？過來人曝真實經歷：怕爆

在買二手車時，除了要注意車子本身的車況問題以外，假如碰上前車主遺留下來的物品，你會怎麼處理呢？對此，就有一名男網友發文，表示前車主留下一串平安符，讓他不知該如何是好，貼文一出， 掀起熱議。





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該名男網友在PTT以「關於前車主留在車上的平安符、幸運物」為題發文，表示前陣子入手人生第一部車子，雖然是老二手車，但里程數低、車況也算良好。





可是就在整理車子的過程中，他發現車內的收納空間有前車主放車上的「平安符」，「先說我本身是不太習慣後照鏡下方掛一些平安符、幸運物，會覺得對於行車視線有干擾，喜歡空無一物的感覺」，但如果直接丟掉，他也感覺不太合適，「畢竟祂也真的保佑這台車子度過十幾年的歲月，保佑行車平安、三寶退散之類的，但一直放在車上也是佔了一個收納空間的位置」。





於是原PO便想了兩個方法，「1、回到原本平安符的宮廟去拜拜化掉，告訴神明謝謝祂的保佑，前車主平安把這台車子交手給我了。2、既然是用不到的東西就丟了吧。還是版上前輩有類似經驗或是有其他想法，歡迎討論，謝謝」。





▲一名男網友發文，表示前車主留下一串平安符，讓他不知到底該不該留，貼文一出， 掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）

但也有網友認為，「用你覺得最安心的方式處理」、「車上掛一堆平安符也只是安慰自己，開車道德比較重要」、「可以用小夾鏈袋收到車裡不會去翻的地方」、「我自己的方式是把它夾在副駕的遮陽板裡面」。（編輯：郭佩蓉）



