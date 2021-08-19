帝王蟹並非螃蟹？網見「關鍵1細節」驚呼：搞錯好多年
台灣四面環海，因此餐桌上海鮮早已成為日常菜餚。不過看起來相當豪氣的帝王蟹，一直被視為高級的食材。就有一位女網友，近期才得知「原來帝王蟹不是螃蟹」，而原因曝光後，意外引發不少網友共鳴直呼「搞錯好多年」！
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 23:51:17
原PO在論壇Dcard發文提到，自己在網路上玩益智問答，其中有一題問及下列敘述何者正確，內容有「帝王蟹是螃蟹的一種」、「神戶牛原產地是神戶」、「日本牛肉最高級別為A5」、「日本的舊都一直是東京」。
原PO當時直覺選了「帝王蟹是螃蟹的一種」，沒想到卻答錯，「想說也太簡單，看到答案嚇到欸，以為是題目在鬧，結果去查維基百科還真的」。
據維基百科解釋，北海道帝王蟹學名為「堪察加擬石蟹」(Paralithodes camtschaticus)，雖然名字中文譯名裡有「蟹」，但其實它是寄居蟹的親戚物種，外觀只有六隻腳而非八隻，另外兩隻腳已經退化並縮在殼裡，其肉質非常鮮美，已成為重要的商業捕撈漁獲。
不少網友得知真相後，紛紛驚呼「真的震驚了，原來……帝王蟹不是蟹」、「真的搞錯很多年耶，沒細查還真不知道」；另外也有其他人分享各種冷知識「大家知道羊是牛科的嗎？那些不吃牛卻吃羊的人」、「鯨魚雖然沒有蹄，但是屬於偶蹄目哦」。（編輯：潘毅）