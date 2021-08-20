筆電遭女兒惡整「調包」！爸要開會秒臉綠 結局意外暖心
喜歡玩、喜歡嬉鬧是小孩的天性，但必須要讓小孩知道何時可以嬉鬧、何時不行。近日，就有日本爸爸分享，他上班要帶筆電去開會，沒想到打開筆電包，卻發現筆電被女兒們調包，讓他瞬間崩潰，直呼「該回家找女兒談談了」，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 10:39:16
日本一位爸爸「@zenryoku_tochan」在《Twitter》表示，某天上班要開一個很重要的會議，但他到公司會議室時，打開筆電包一看，裡面的筆電竟被女兒們調包成「角落生物的玩具筆電」，讓他傻眼直呼「我到了公司差點摔倒，我要用這台電腦參加今天的會議。女兒啊！今晚爸爸有重要的事要跟妳們談談了」。
貼文曝光後，也吸引49萬人按讚，紛紛留言回應，「要罵女兒時突然無力XD」、「我竟然被這個故事治癒了」、「哈哈哈，太可愛了」、「同事心想：這人是來鬧的嗎？」、「這樣很好啊！同事看到你這樣就不會逼你來做會議記錄了」、「想生氣卻又生氣不起來，一定很鬱悶」、「以後要乖乖檢查哈哈哈」、「直接在辦公室大笑」。
另外，也有不少人認為，「不要罵孩子呀！他們可能只是想幫忙」、「與其責罵女兒，不如趁這個機會好好教育」、「好好跟他們說：不能用自己的筆電上班會讓爸爸無法好好工作，萬一又影響到別人那就糟糕了」。事後，原PO也透露，網友的留言讓他心情變好，決定回家跟孩子們好好溝通，也PO出回家溝通的影片，過程相當溫馨。（編輯：許智超）