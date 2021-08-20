一堆人不愛用LINE聊天？眾點「1處」訊息滿滿：都有人回
近年來隨著網路快速發展，不少民眾都會以社群軟體如LINE、臉書（Facebook）、instagram等進行聯絡。然而，就有一名網友好奇詢問「大家都有每天會聊Line的朋友嗎？」而引來鄉民熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 10:51:45
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示平日雖然有會一起出去的友人，但在LINE中傳遞的訊息大部分都是「這禮拜六要不要去看電影、吃飯之類，然後問完約完時間就不會再聊天了，不然就是想到一個話題，問一下朋友，講完就可能三四天不會回，直到有下一個話題」。
他透露，常常會有長達三、四天完全不會有人LINE他，也不會有人詢問他目前生活或狀態，這就讓原PO不解詢問「這樣是正常的嗎？還是我特別邊緣，大家其實都會跟很好的朋友每天聊line」。
問題曝光後，紛紛引來不少人有感而發，「沒有，我沒朋友，也不想花時間經營」、「line除了工作跟長輩以外，就只有不太常點開的群組和官方帳號」、「有過一個多月沒跟任何朋友有任何接觸」；甚至還有人透露「根本沒有在開line，現在都在instagram上聊」、「不知道為啥現在都用IG」、「因為ig動態有人會回應，然後就開始瞎聊了xD」。
但亦有鄉民坦言，「有捏！彼此上班無聊時聊天打發時間啊」、「有的，之前會從早上起床一直聊到道晚安」、「有，但都是聊股票XD」、「有喔！回話間隔不超過五分鐘，然後暈船後他就交女朋友了」、「有一個每天流水帳式聊天的朋友」、「有啦，高中同學幾個組一個群組到現在還是每天講垃圾話」。（編輯：陳雅雲）