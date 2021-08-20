丟洗衣槽劑狂吐「海苔」！她愣：怎麼清 內行曝1招神解
洗衣機對現代人來說相當便利，只要放入衣物及洗衣精，再按下按鈕便能將衣物清潔乾淨，既省時又省力。不過，就有網友指出，她日前用洗衣槽清潔劑，洗出一堆汙垢，但脫水後汙垢還是卡著不動，讓她崩潰問「髒污要怎麼解決？」貼文一出，也釣出內行分享辦法。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 13:04:44
原PO在《清潔癖小日子》表示，她日前心血來潮使用洗衣槽清潔劑，雖然真的洗出一堆汙垢，但脫水之後，汙垢卡在上面一動也不動，連洗衣濾網也有噁心黑垢，讓她崩潰直呼「就算重新洗也一樣，髒污到底要怎麼解決？」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「這個海苔量建議找專人拆洗了！裡面應該比表面浮出來這些更精彩」、「如果洗得出海苔，代表他真的只是冰山一角」、「那個濾網也要拿起來單獨清洗，濾網的槽也要拿不要的牙刷刷乾淨喔」、「丟不要的衣服或毛巾再下去洗一次，會清乾淨」、「這個份量滿恐怖的」、「用一條濕毛巾去擦拭」。
另外，也有內行分享辦法，「海苔撈起，再倒入半瓶漂白水按洗槽，之前看社團有人推薦漂白水，自己試過真的有效，海苔很久沒出現了」、「我是放了打開的洗衣袋洗大概4次之後，漂白水泡一晚，然後洗兩次之後再放一次清潔劑泡4小時繼續洗，一勞永逸就是花個一兩千請人拆機洗」、「漂白水蠻好用的，可以試試看」、「可以用漂白水讓這些渣渣溶化跟水排出」。（編輯：許智超）