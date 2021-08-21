影／台灣女生在紐西蘭賣雞排　英文不好沒在怕！

走出台灣看世界，不少人都會勇闖他鄉，找尋能發展的機會，然而人在異鄉往往會因為文化、語言的不同造成許多問題，克服這些困難成了每個打工人的大煩惱。Youtube頻道「Lia in NZ 台灣女生在紐西蘭」是一個在紐西蘭生活的女生，這次她就要來和大家分享，自己因緣際會認識的「鹽酥雞老闆娘」，是如何在異地克服一切的呢？
影像中心/綜合報導
2021-08-21 20:00:00
影片一開始，可以看到 Lia 來到一輛紅色的餐車前，而餐車的老闆娘 Albee 就是今天的主人公，在這賣著雞米花、雞排、地瓜條等台灣經典美食。同樣身在紐西蘭的 Lia 在試吃之後也表示，自己非常感動能在異國吃到胡椒鹽的炸雞，因為這正是自己家鄉台灣的味道。
餐車老闆娘 Albee 說，自己是因為參加丈夫朋友舉辦的烤肉派對，而派對又規定每個人必須要帶一樣美食，經常準備自己拿手炸雞的她，漸漸的被周遭人慫恿，才決定勇敢一次開店營業，前前後後花費約 60 萬台幣，但她認為相當值得。
影片最後，Albee也和大家分享了自己創業的真正目的，其實她平時有正職的工作，賣炸雞僅是每週一天一次四小時的興趣，閒暇時更會和客人互動，如果對方是台灣人，甚至會主動送上地瓜球、薯條等美味，換句話說，能在異鄉「交朋友」才是她擺餐車最大的收穫。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：Lia in NZ 台灣女生在紐西蘭
原始影片：https://youtu.be/fDLws0lip64