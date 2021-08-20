野外露營興奮錄影！他重播驚見「黑影」偷窺 畫面全嚇壞
這幾年露營風潮相當興盛，成爲不少民眾假日休閒活動的熱門選擇，但在露營時也要注意自身安全。近日，就有網友分享，他和朋友到野外露營，並用手機拍下生火過程，但他門回家觀看影片，卻發現一幕相當詭異，嚇得兩人直冒冷汗，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 14:54:47
美國一名網友卡特（Carter Booth）在《TikTok》表示，他和朋友到野外露營，並用手機拍攝生火過程，只見他們站在篝火旁，而朋友正在試著用手、腳折斷木柴，接著他移動鏡頭，迅速地照過四周的環境，一切都沒有異狀。
等到卡特跟朋友回家後，再次觀看這段影片，卻發現有個高大的身影在暗處盯著兩人，讓他們嚇得頭皮發麻，他也忍不住說「我和我朋友一共兩人去露營，但在看影片時發現了這個……從未感覺如此不安」。
影片曝光後，也吸引440萬人觀看。起初，還有些人沒發現有異狀，「到底是什麼東西？」、「什麼讓你不安，沒看到」、「在哪裡？我已經看20遍了」。後來有眼尖的網友解答，才讓人感到毛骨悚然，「我的天啊！太恐怖了吧」、「哦不，我看到它了」、「他躲在那計畫什麼嗎」、「越看越感到恐懼」。（編輯：許智超）